Американская таможня задержала иранские мечи бронзового века

Обычно исследователи совершают открытия во время археологических раскопок. Однако древние иранские мечи возрастом около 4000 лет нашли офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США в порту Филадельфии.

Американская таможня задержала иранские мечи бронзового века / © U.S. Customs and Border Protection (CBP)

Сотрудники таможни обнаружили мечи и стрелы, когда проверяли посылку, прибывшую 16 октября из Объединённых Арабских Эмиратов. Отправители обозначили груз как «металлические декоративные изделия».

На рентгеновском снимке офицеры заметили объекты, напоминавшие мечи. Вскрыв посылку, они обнаружили 36 коротких мечей из медного сплава и 50 стрел. Они предположили, что находка может представлять культурную ценность, и задержали груз для дальнейшего расследования.

Вскоре находку осмотрел археолог, сотрудничающий с одним из университетов Филадельфии. Эксперт подтвердил подлинность артефактов. По его оценкам, оружие произвели в 1600–1000 годах до нашей эры.

Вероятно, артефакты произошли из района, расположенного вблизи Талышских гор на северо-востоке Ирана. Этот регион считается стратегически важным узлом между Иранским нагорьем и Кавказом.

Общины в районе Талышских гор во времена позднего бронзового века обладали развитой металлургией. Найденные в посылке короткие мечи и стрелы схожи с оружием, которое хоронили вместе с умершими.

Вероятно, изъятые древности были добыты во время несанкционированных раскопок мест захоронений. Разграбление археологических памятников остается серьезной проблемой во всем мире. Наиболее остро проблема стоит в регионах с богатым, но уязвимым культурным наследием.

Служба таможенного и пограничного контроля США будет контролировать изъятые мечи и стрелы, пока суд не примет окончательное решение.