Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Американская таможня задержала иранские мечи бронзового века
Обычно исследователи совершают открытия во время археологических раскопок. Однако древние иранские мечи возрастом около 4000 лет нашли офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США в порту Филадельфии.
Сотрудники таможни обнаружили мечи и стрелы, когда проверяли посылку, прибывшую 16 октября из Объединённых Арабских Эмиратов. Отправители обозначили груз как «металлические декоративные изделия».
На рентгеновском снимке офицеры заметили объекты, напоминавшие мечи. Вскрыв посылку, они обнаружили 36 коротких мечей из медного сплава и 50 стрел. Они предположили, что находка может представлять культурную ценность, и задержали груз для дальнейшего расследования.
Вскоре находку осмотрел археолог, сотрудничающий с одним из университетов Филадельфии. Эксперт подтвердил подлинность артефактов. По его оценкам, оружие произвели в 1600–1000 годах до нашей эры.
Вероятно, артефакты произошли из района, расположенного вблизи Талышских гор на северо-востоке Ирана. Этот регион считается стратегически важным узлом между Иранским нагорьем и Кавказом.
Общины в районе Талышских гор во времена позднего бронзового века обладали развитой металлургией. Найденные в посылке короткие мечи и стрелы схожи с оружием, которое хоронили вместе с умершими.
Вероятно, изъятые древности были добыты во время несанкционированных раскопок мест захоронений. Разграбление археологических памятников остается серьезной проблемой во всем мире. Наиболее остро проблема стоит в регионах с богатым, но уязвимым культурным наследием.
Служба таможенного и пограничного контроля США будет контролировать изъятые мечи и стрелы, пока суд не примет окончательное решение.
Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.
Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии