ESA представило новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS

Аппарат JUICE Европейского космического агентства (ESA), направляющийся к Юпитеру, успел поймать межзвездную комету 3I/ATLAS в объектив вскоре после того, как она стремительно пронеслась мимо Солнца.

ESA показало снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS / © ESA / Juice / JANUS

Зонд JUpiter ICy moons Explorer, или сокращенно JUICE, получил детальные изображения кометы 3I/ATLAS. Пять научных приборов аппарата были нацелены на межзвездный объект, чтобы получить сведения о его поведении и составе.

Межзвездные кометы — редчайшая находка, предоставляющая исследователям уникальную возможность изучить вещество звездных систем, отличных от нашей собственной. Неудивительно, что астрономическое сообщество сосредоточило на ней все внимание, стремясь собрать максимум данных об этом объекте. Сейчас комета удаляется от Солнца: свое наибольшее сближение со светилом она прошла 29 октября 2025 года. Возможно, для земных наблюдателей она уже поблекла, однако миссии в дальнем космосе продолжают пристально следить за межзвездной гостьей.

ESA показало снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS / © ESA / Juice / JANUS

С помощью камеры JUICE под названием JANUS астрономы ESA получили 120 снимков кометы 3I/ATLAS. На опубликованных изображениях видно, как ядро кометы окружено ярким газовым ореолом — комой, а ее длинный хвост вытянут в окружающее пространство. Стрелки на кадрах указывают направление движения кометы относительно положения Солнца.

Однако JUICE не ограничился фотосъемкой. Аппарат собрал ценные научные данные о межзвездном объекте. В настоящее время специалисты ESA тщательно анализируют полученную информацию; результаты будут представлены в конце марта.

Миссия JUICE стартовала 14 апреля 2023 года с целью изучения ледяных спутников Юпитера на предмет их потенциальной обитаемости. Прибытие в систему Юпитера запланировано на 2031 год. И пока до цели еще далеко, аппарат использует время в глубоком космосе максимально продуктивно, наблюдая другие объекты Вселенной.