  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
28 февраля, 08:00
Рейтинг: +803
Посты: 1877

Представлены финальные изображения комплекса небоскребов нового Всемирного торгового центра

Бюро Foster + Partners совместно с девелопером Silverstein Properties опубликовало новые рендеры небоскреба Всемирный торговый центр 2 (Two World Trade Center) в Нью-Йорке. Здание станет завершающим элементом застройки участка и разместит штаб-квартиру финансовой компании American Express.

Сообщество
# небоскрёбы
# строительство
# США
# технологии
Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express
Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express

Новые изображения показывают ступенчатый сверхвысокий небоскреб высотой 373 метра. Башня в 55 этажей получит каскадную композицию с террасами, распределенными по объему здания.

Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express
Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express

Общая площадь здания составит 185 806 квадратных метров. Оно рассчитано примерно на 10 000 сотрудников и будет полностью отведено под офисы American Express.

Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express
Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express

Всемирный торговый центр 2 станет последним компонентом комплекса Всемирный торговый центр, в который входят мемориал и музей 11 сентября, башни One, Three и Four World Trade Center, транспортный узел Oculus и Центр исполнительских искусств Перельмана. Новая башня разместится в угловой части участка, где сейчас находится городская площадь.

Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express
Рендер комплекса небоскребов Нового Всемирного торгового центра / © American Express

Начало строительства запланировано на весну 2026 года, завершение — на 2031 год.

Напомним, что комплекс Башен-близнецов первого Всемирного торгового центра был разрушен в результате террористического акта 11 сентября 2001 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Фев
600
ИИ-2026. За один год до конца света
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Мар
1400
История замков и крепостей
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 февраля, 10:46
Татьяна Зайцева

Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Биология
# генетика
# Искусство
# музыка
# нейробиология
# физиология
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Океанологи предложили единую классификацию крупных речных плюмов

    27 февраля, 16:30

  2. Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

    27 февраля, 15:52

  3. Психиатр рассказала, как избежать расстройств пищевого поведения

    27 февраля, 13:26

  4. У гусениц нашли еще один способ обманывать муравьев

    27 февраля, 11:52
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Sam Dowson
46 минут назад
Александр, где тут уничтожение человечества? "Современная цивилизация конечно после этого не вымрет"

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Nikita Bykhovets
57 минут назад
Любовь, какова масса звезды после которой ещё может остаться белый карлик, и когда появляются звезды такой массы? WD J2147-4035 - самый старый карлик в

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Rustam Faizullin
1 час назад
Яяя, ты бредишь чуш ка, наша 25ти этажка построена за 1.5 года и это ещё с выходными и без ночных смен работников

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Ильнар Зиганшин
2 часа назад
Петр, если бы это было так то они написали бы об этом, но видимо продолговатый кожанный объект проник в них с другой стороны. Но только, вопрос

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Pavel
2 часа назад
Мужчине изнасиловать женщину проще, чем женщине изнасиловать мужчину. А уж женщина как трофей - это уже просто архетип. Вот и вся причина, почему

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Питерский Скальпер
3 часа назад
Ну, приоритеты другие. Когда вваливают такое количество бюджетов и такие зпхи в сфере оборонки - делается любая хрень, и находятся под нее и спецы и

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Rinat Bagoutdinov
3 часа назад
Николай, «не определяет траекторию» а как же маневрируют на финальном участке боеголовки MARV? Я думал, выпускают крылышки или решетчатые рули.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Нурмухамет Аширов
4 часа назад
Интересно, они подумали о том что кабель может оборваться при землетрясении и если это случится то всему живому находящемуся в воде кранты

Самый мощный в мире подводный траншеекопатель будет укладывать кабели на глубину до 5,5 метра под морским дном

Николай Цыгикало
5 часов назад
Viacheslav, ракеты, если говорить об МБР и космических, стартуют с первоначальной скоростью ноль, которая затем плавно растет. На сверхзвук переходят к

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

wewrr ggdg
6 часов назад
Alexander, применяли на Украине. И как оказалось они условно гиперзвуковые

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

wewrr ggdg
6 часов назад
Иван, зачем вообще устраивать гонку вооружений зная, что выиграть не в состоянии.

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Иван Колупаев
6 часов назад
Sergey, имеете что-то возразить по существу? Ну там объяснить мне что это другое и Луна-25 круче чем Чандраян-3? ЧСВ это когда на пустом месте а индусам-то

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Sergey Gorovoy
6 часов назад
последняя картинка - жудь жудкая!(

Лучшие подводные фотографии года: объявлены победители Underwater Photographer of the Year 2026

Sergey Gorovoy
6 часов назад
Иван, для осанны, чем пестрят "все газеты" в сторону этой страны - нужно её знать не только из интернетов, а изнутри. я там слегка пожил, поэтому и

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Viacheslav Vyacheslav
7 часов назад
Din, Иран показал в 12 дневной войне, что стоят ваши THAAD и Arrow 3 против гиперзвуковых ракт. Так что ваши сказки не для нас. THAAD и Arrow 3 бесполезны для

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Яяя Ххх
8 часов назад
Это всё фэйк, в России 9этажки строят за 5 лет, и то не всегда успевают. А тут за 3 года 678 этажей. Простым вычислением получается 1220 лет уйдёт на этот

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Дмитрий Филимонов
8 часов назад
Евгений, Спам-бот со спортсайтов даже мячик не убрал)

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Жорик Вартанов
8 часов назад
Просто скажите мне ЗАЧЕМ?

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Mihails Ostapenko
8 часов назад
Почему весь этот сыр бор Космос это одно а гиперзвук в слоях отмосферы это другое. Официально у США нет действующей ракеты в гиперзвуке в слоях

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Violet Writer
8 часов назад
Muzaffar, эту хрень слово в слово я первый раз увидел в Инете лет 20 назад. Снизу только номера карт или телефонов менялись. Сейчас, с большой долей

«Джеймс Уэбб» получил самые четкие изображения туманности «Открытый череп»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно