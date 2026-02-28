Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлены финальные изображения комплекса небоскребов нового Всемирного торгового центра
Бюро Foster + Partners совместно с девелопером Silverstein Properties опубликовало новые рендеры небоскреба Всемирный торговый центр 2 (Two World Trade Center) в Нью-Йорке. Здание станет завершающим элементом застройки участка и разместит штаб-квартиру финансовой компании American Express.
Новые изображения показывают ступенчатый сверхвысокий небоскреб высотой 373 метра. Башня в 55 этажей получит каскадную композицию с террасами, распределенными по объему здания.
Общая площадь здания составит 185 806 квадратных метров. Оно рассчитано примерно на 10 000 сотрудников и будет полностью отведено под офисы American Express.
Всемирный торговый центр 2 станет последним компонентом комплекса Всемирный торговый центр, в который входят мемориал и музей 11 сентября, башни One, Three и Four World Trade Center, транспортный узел Oculus и Центр исполнительских искусств Перельмана. Новая башня разместится в угловой части участка, где сейчас находится городская площадь.
Начало строительства запланировано на весну 2026 года, завершение — на 2031 год.
Напомним, что комплекс Башен-близнецов первого Всемирного торгового центра был разрушен в результате террористического акта 11 сентября 2001 года.
