Психиатр рассказала, как избежать расстройств пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения (РПП) стали одной из самых распространенных медицинских проблем нашего времени. Нарушение питания встречается как у подростков, так и у взрослых, независимо от социального статуса и уровня образования.

РПП — это состояние, характеризующееся нарушениями нормального приема пищи, такими как отказ от еды, навязчивый подсчет калорий, переедание или злоупотребление искусственными средствами похудения. По словам заведующей кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СГМУ Юлии Барыльник, многие ошибочно воспринимают такие расстройства как временные трудности, однако они являются серьезными проблемами, требующими квалифицированной помощи.

Наиболее распространенные формы — это анорексия, булимия и компульсивное переедание. Однако даже менее известные типы расстройств также несут серьезную угрозу здоровью.

Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Юлия Барыльник / © Карина Далгатова, Пресс-служба СГМУ им. В. И. Разумовского

Эксперт обращает внимание на важность своевременного определения первых признаков пищевого расстройства, чтобы вовремя начать лечение и предотвратить негативные последствия.

По словам Юлии Барыльник, у подростков наиболее заметными симптомами являются постоянное стремление считать калории, навязчивое желание похудеть и резкая потеря веса без очевидных причин. Иногда родители обнаруживают использование ребенком слабительных или мочегонных средств — это яркий признак проблемы, требующей срочного внимания специалиста.

«Если вы заметили подобное поведение у своего ребенка, не откладывайте визит к специалисту! Возможно, это начало нервной анорексии или булимии. Своевременная помощь критически важна», — подчеркивает эксперт.

У зрелых людей ситуация немного отличается. Часто взрослые сталкиваются с эмоциональным перееданием или обратным процессом — потерей аппетита на фоне стресса, переживаний или депрессий. Среди старшего поколения (от 45 до 50+) РПП чаще проявляется через эмоциональные расстройства, такие как депрессия, сопровождающаяся перееданием и набором лишнего веса. Особенно уязвимы женщины во время менопаузы, когда гормональные изменения могут повлиять на аппетит и пищевые привычки.

Без должного внимания к проблеме РПП приводят к тяжелым осложнениям, таким как дефицит питательных веществ, нарушение обмена веществ, сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа, бесплодие и хроническая усталость. Более того, длительное течение РПП повышает риски серьезных осложнений вплоть до инвалидности и летального исхода.

При подозрении на расстройство пищевого поведения, первым делом следует обратиться к профессиональному врачу-терапевту или педиатру, который направит пациента к специалистам узкого профиля: диетологам, клиническим психологам и врачам-гастроэнтерологам. Важна всесторонняя оценка ситуации, включающая медицинский осмотр, лабораторные анализы и консультации специалистов.

«РПП — это не просто «капризы» или «плохой характер». Это серьезные заболевания, которые требуют профессионального лечения. Не стесняйтесь обращаться за помощью», — подчеркивает Юлия Барыльник.

