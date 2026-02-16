О мероприятии

Растения — одна из древнейших форм жизни на Земле. Задолго до появления земледелия и городов человек зависел от них напрямую: собирательство сопровождало становление Homo sapiens и стало основой выживания, медицины и будущей цивилизации. Наблюдение за растениями, их свойствами и разнообразием постепенно привело к необходимости сохранять и изучать их системно. Так появились ботанические сады. Сначала — как сады лекарственных растений при университетах и медицинских школах. Один из старейших ботанических садов был основан в XVI веке в Падуе. Со временем их функции расширились, и сегодня это крупные научные, образовательные и природоохранные центры.

Ботаник, младший научный сотрудник Главного ботанического сада Ольга Яценко расскажет о том:

что такое ботанический сад и чем он отличается от парка;

какие бывают ботанические сады и как они устроены;

зачем они нужны науке, городам и каждому из людей;

какую роль играют в сохранении глобального биоразнообразия;

какие ботанические сады можно посетить в Москве уже сейчас.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация