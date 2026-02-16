Уведомления
Слушатели узнают, какие бывают ботанические сады и как они устроены.
Растения — одна из древнейших форм жизни на Земле. Задолго до появления земледелия и городов человек зависел от них напрямую: собирательство сопровождало становление Homo sapiens и стало основой выживания, медицины и будущей цивилизации. Наблюдение за растениями, их свойствами и разнообразием постепенно привело к необходимости сохранять и изучать их системно. Так появились ботанические сады. Сначала — как сады лекарственных растений при университетах и медицинских школах. Один из старейших ботанических садов был основан в XVI веке в Падуе. Со временем их функции расширились, и сегодня это крупные научные, образовательные и природоохранные центры.
Ботаник, младший научный сотрудник Главного ботанического сада Ольга Яценко расскажет о том:
- что такое ботанический сад и чем он отличается от парка;
- какие бывают ботанические сады и как они устроены;
- зачем они нужны науке, городам и каждому из людей;
- какую роль играют в сохранении глобального биоразнообразия;
- какие ботанические сады можно посетить в Москве уже сейчас.
Ленинградский просп., д. 80, к.11
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
