Лекция
10+
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?

Слушатели узнают, какие бывают ботанические сады и как они устроены.

Экспериментаниум
28 февраля, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Растения — одна из древнейших форм жизни на Земле. Задолго до появления земледелия и городов человек зависел от них напрямую: собирательство сопровождало становление Homo sapiens и стало основой выживания, медицины и будущей цивилизации. Наблюдение за растениями, их свойствами и разнообразием постепенно привело к необходимости сохранять и изучать их системно. Так появились ботанические сады. Сначала — как сады лекарственных растений при университетах и медицинских школах. Один из старейших ботанических садов был основан в XVI веке в Падуе. Со временем их функции расширились, и сегодня это крупные научные, образовательные и природоохранные центры.

Ботаник, младший научный сотрудник Главного ботанического сада Ольга Яценко расскажет о том:

  • что такое ботанический сад и чем он отличается от парка;
  • какие бывают ботанические сады и как они устроены;
  • зачем они нужны науке, городам и каждому из людей;
  • какую роль играют в сохранении глобального биоразнообразия;
  • какие ботанические сады можно посетить в Москве уже сейчас.

Расписание
28
Суббота
Февраль 2026
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

16 февраля, 05:02
Александр Речкин
5
# биология
# растения
# экология
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Комментарии

Написать комментарий

