О мероприятии

Авторы доклада AI 2027, обещавшие ИИ-апокалипсис в следующем году, в декабре 2025 слегка сдвинули сроки предсказаний. А через месяц они начали исполняться в старой редакции. ИИ-энтузиаст Александр Фенин расскажет о том, какой путь ИИ прошел за четыре года своего масштабного шествия по планете, что новенького появилось за последний год и куда все это движется дальше. А также лектор обсудит, как не чувствовать себя безнадежно отставшим от развития технологий и как имеет смысл относиться к ИИ сейчас.