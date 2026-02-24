Уведомления
Слушатели узнают, какой путь ИИ прошел за четыре года своего масштабного шествия по планете.
О мероприятии
Авторы доклада AI 2027, обещавшие ИИ-апокалипсис в следующем году, в декабре 2025 слегка сдвинули сроки предсказаний. А через месяц они начали исполняться в старой редакции. ИИ-энтузиаст Александр Фенин расскажет о том, какой путь ИИ прошел за четыре года своего масштабного шествия по планете, что новенького появилось за последний год и куда все это движется дальше. А также лектор обсудит, как не чувствовать себя безнадежно отставшим от развития технологий и как имеет смысл относиться к ИИ сейчас.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
