У гусениц нашли еще один способ обманывать муравьев
Гусеницы бабочек не только испускают знакомые муравьям запахи. Как выяснили ученые, они также используют акустические вибрации, которые имитируют подобные сигналы муравьев и в точности совпадают с ними по ритму. Все ради того, чтобы завоевать расположение муравьиной колонии, получить защиту, пищу и убежище.
Мирмекофилы — это виды, зависящие от муравьев и живущие в тесной связи с ними, часто внутри муравьиных колоний. К ним в основном относятся членистоногие: некоторые виды жуков, клещей, пауков, тля, гусеницы, другие существа. Мирмекофилы могут получать от муравьев пищу и защиту, а взамен выделять секрет, которым питаются хозяева колонии.
Некоторым видам бабочек, например семейству голубянок, муравьи нужны для выживания на стадии гусеницы. Муравьи относятся к гусеницам как к членам колонии, переносят их в муравейник, защищают от хищников и кормят. Взамен гусеницы выделяют для муравьев сладкие на вкус вещества.
Чтобы манипулировать поведением муравьев и интегрироваться в колонию, мирмекофильные гусеницы развили способность имитировать их химические сигналы, но не только.
В муравьиных колониях жизненно важную роль играют сложные виброакустические сигналы. Звуковые вибрации муравьи используют для координации своих действий в случае опасности, привлечения партнеров, обмена информацией с сородичами и так далее.
Как выяснила международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Annals of the New York Academy of Sciences, помимо химической мимикрии, гусеницы широко используют для привлечения и умиротворения своих хозяев акустические вибрации, точно совпадающие по ритмическому рисунку с теми, что издают муравьи.
Ученые проанализировали виброакустические сигналы — мельчайшие колебания, распространяющиеся сквозь растения, почву или стенки муравейника, — издаваемые двумя видами муравьев и девятью видами гусениц бабочек с различным уровнем мирмекофилии. При этом исследователи сфокусировались на ритмических особенностях этих сигналов.
Оказалось, что гусеницы с наиболее выраженной мирмекофилией издавали сигналы с очень регулярным тактом и особенно сложным ритмическим рисунком, напоминающим музыкальный ритм с чередованием сильных и слабых ударов. Именно такие ключевые ритмические особенности наблюдались у сигналов, которые используют сами муравьи. В то же время у гусениц со слабыми или вовсе отсутствующими связями с муравьями вибрации были с гораздо более простыми или нерегулярными ритмами.
«Мирмекофильные гусеницы, по сути, говорят на языке муравьев — не только на химическом, но и на ритмическом уровне. Подстраиваясь под ритм муравьев, они могут убедить их в своей принадлежности к группе», — пояснила один из авторов исследования, специалист по биоакустике Кьяра Де Грегорио из Уорикского университета (Великобритания).
«В темной, переполненной среде муравейника, где неизбежны постоянные вибрации и шум, точный ритм может помочь сигналам выделяться и быстро распознаваться. Для гусениц правильный ритм может быть жизненно важен: от него может зависеть, будут муравьи оказывать им заботу и защиту или полностью игнорировать их», — подытожила соавтор Де Грегорио, профессор системной биологии Франческа Барберо из Туринского университета (Италия).
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
