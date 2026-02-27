  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 февраля, 11:52
Татьяна Зайцева
8

У гусениц нашли еще один способ обманывать муравьев

❋ 6.2

Гусеницы бабочек не только испускают знакомые муравьям запахи. Как выяснили ученые, они также используют акустические вибрации, которые имитируют подобные сигналы муравьев и в точности совпадают с ними по ритму. Все ради того, чтобы завоевать расположение муравьиной колонии, получить защиту, пищу и убежище.

Биология
# бабочки
# гусеницы
# муравьи
# ритм
Гусеница соснового бражника и муравьи
Гусеница соснового бражника и муравьи / ©https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Мирмекофилы — это виды, зависящие от муравьев и живущие в тесной связи с ними, часто внутри муравьиных колоний. К ним в основном относятся членистоногие: некоторые виды жуков, клещей, пауков, тля, гусеницы, другие существа. Мирмекофилы могут получать от муравьев пищу и защиту, а взамен выделять секрет, которым питаются хозяева колонии.

Некоторым видам бабочек, например семейству голубянок, муравьи нужны для выживания на стадии гусеницы. Муравьи относятся к гусеницам как к членам колонии, переносят их в муравейник, защищают от хищников и кормят. Взамен гусеницы выделяют для муравьев сладкие на вкус вещества.

Чтобы манипулировать поведением муравьев и интегрироваться в колонию, мирмекофильные гусеницы развили способность имитировать их химические сигналы, но не только.

В муравьиных колониях жизненно важную роль играют сложные виброакустические сигналы. Звуковые вибрации муравьи используют для координации своих действий в случае опасности, привлечения партнеров, обмена информацией с сородичами и так далее.

Как выяснила международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Annals of the New York Academy of Sciences, помимо химической мимикрии, гусеницы широко используют для привлечения и умиротворения своих хозяев акустические вибрации, точно совпадающие по ритмическому рисунку с теми, что издают муравьи.

Ученые проанализировали виброакустические сигналы — мельчайшие колебания, распространяющиеся сквозь растения, почву или стенки муравейника, — издаваемые двумя видами муравьев и девятью видами гусениц бабочек с различным уровнем мирмекофилии. При этом исследователи сфокусировались на ритмических особенностях этих сигналов.

Оказалось, что гусеницы с наиболее выраженной мирмекофилией издавали сигналы с очень регулярным тактом и особенно сложным ритмическим рисунком, напоминающим музыкальный ритм с чередованием сильных и слабых ударов. Именно такие ключевые ритмические особенности наблюдались у сигналов, которые используют сами муравьи. В то же время у гусениц со слабыми или вовсе отсутствующими связями с муравьями вибрации были с гораздо более простыми или нерегулярными ритмами.

«Мирмекофильные гусеницы, по сути, говорят на языке муравьев — не только на химическом, но и на ритмическом уровне. Подстраиваясь под ритм муравьев, они могут убедить их в своей принадлежности к группе», — пояснила один из авторов исследования, специалист по биоакустике Кьяра Де Грегорио из Уорикского университета (Великобритания).

«В темной, переполненной среде муравейника, где неизбежны постоянные вибрации и шум, точный ритм может помочь сигналам выделяться и быстро распознаваться. Для гусениц правильный ритм может быть жизненно важен: от него может зависеть, будут муравьи оказывать им заботу и защиту или полностью игнорировать их», — подытожила соавтор Де Грегорио, профессор системной биологии Франческа Барберо из Туринского университета (Италия).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
26 статей
Биология
# бабочки
# гусеницы
# муравьи
# ритм
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Фев
1000
Что такое снег?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Темная материя — история открытия и изучения
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Фев
1400
Интимная жизнь в Средние века
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Восточная картография: взгляд на мир с другой стороны
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Фев
2000
Первичные черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Что такое лишайники?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют галлюцинации ИИ и решают, можно ли ему доверять?
Музей криптографии
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Ботанические сады: живые архивы планеты. Зачем они нужны нам?
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
25 февраля, 13:55
ТГМУ

Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.

ТГМУ
# антибактериальные соединения
# антисептик
# растения
# фармакология
# химия
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У гусениц нашли еще один способ обманывать муравьев

    27 февраля, 11:52

  2. Биологи превратили одноклеточный организм в многоклеточный сразу двумя способами

    27 февраля, 11:30

  3. Ученые выяснили, почему кетогенная диета предотвращает эпилептические припадки

    27 февраля, 11:12

  4. Миллион спутников SpaceX может избежать экологических проверок

    27 февраля, 10:59
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

nemoXX
17 минут назад
Mikhail, Удары комет по Земле способны придать "космическую" скорость микроорганизмам, которые и без этого находятся в десятках км над ее

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

N q
18 минут назад
а почему говорится про белые карлики если это ранний этап развития вселенной: "Поскольку захваты таких компактных объектов, как белые карлики,.."?

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Pavel
32 минуты назад
Владимир, вы думаете, их арсенал меньше?

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Иван Колупаев
1 час назад
Sergey, ну а почему нет? Когда-то бедная и отсталая страна строит современные стадионы и страшно сказать исследует космос причем успешней чем

Вокруг крупнейшего стадиона в мире появится новый спортивный район

Иван Колупаев
1 час назад
Alexander, и не удивительно что "не помните" они начали развертывание гиперзвуковых Dark Eagle LRHW в 2025 но пока не успели полностью оснастить ими ни одно

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 часа назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно