Олег Гончар
Олег Гончар
26 февраля, 08:02
Рейтинг: +764
Посты: 2331

«Джеймс Уэбб» получил самые четкие изображения туманности «Открытый череп»

Туманность, получившая прозвище «Открытый череп», привлекла внимание общественности благодаря поразительным новым снимкам, полученным космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Фотографии раскрывают слоистую структуру далекого облака газа и пыли, плотно окутывающего звезду на пороге ее гибели.

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# космос
# телескопы
# туманности
Туманность PMR 1 в объективе инструментов телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Туманность PMR 1 в объективе инструментов телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Эта планетарная туманность, официально обозначаемая как PMR 1 и неофициально прозванная «Открытый череп» из-за поразительного сходства с мозгом, заключенным в призрачный череп, расположена в сравнительно неприметной области космоса, которая лишь недавно оказалась в центре внимания исследователей.

Изображение, полученное прибором ближнего инфракрасного диапазона NIRCam / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Изображение, полученное прибором ближнего инфракрасного диапазона NIRCam / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

«Джеймс Уэбб» запечатлел ее при помощи двух своих мощнейших инструментов. Сначала — камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, представили четкое изображение, где бесчисленные фоновые звезды и далекие галактики пронзают завесу туманности, словно тонкие иглы. По центру заметен темный канал, идущий вертикально и словно разделяющий изображение на две половины, напоминающие полушария мозга. Внешний край светится мягким, почти белесым ореолом, тогда как центральная область окрашена в насыщенные оранжевые тона. Облака газа выглядят так, будто их выталкивает изнутри волнами — словно сталкивающиеся в пространстве воздушные потоки.

Изображение, полученное прибором среднего инфракрасного диапазона MIRI  / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Изображение, полученное прибором среднего инфракрасного диапазона MIRI  / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI показал, как космическая пыль вспыхивает яркими оттенками, передающими ее фактуру почти осязаемо. Тот же центральный темный разлом остается различимым, однако теперь можно проследить направление движения вещества, выбрасываемого умирающей звездой. Материал стремительно устремляется вверх и вниз — вероятно, в виде двух мощных противоположных джетов, которые прорезают внутренние слои газа и формируют сложный рельеф всей туманности.

Такой уровень детализации — огромный шаг вперед по сравнению с возможностями космического телескопа Spitzer. Именно Spitzer впервые показал «мозговидную» форму объекта, но тогда это было похоже на взгляд издалека — различим был лишь общий силуэт. «Уэбб» же позволил рассмотреть тончайшие структуры и наглядно продемонстрировал, как разные длины волн света подчеркивают различные компоненты туманности: в ближнем инфракрасном диапазоне видно, как пыль разлетается прочь, а в среднем инфракрасном она сама начинает сиять, словно освещенная прожекторами сцена.

Эта туманность — рассказ о звезде, исчерпывающей запасы топлива и постепенно сбрасывающей свои внешние оболочки. Внутренние области представляют собой хаотичную смесь более тяжелых газов и причудливых структур, тогда как внешняя оболочка в основном состоит из водорода, выброшенного на раннем этапе. Центральный темный канал свидетельствует о бурных процессах — вероятно, о мощной вспышке или паре направленных выбросов вещества. 

