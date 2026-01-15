Слушатели узнают, почему в России крепостей и кремлей полно, а вот замков не завели.

О мероприятии

Мрачный замок графа Дракулы, величественный Кремль, солидный Каркассон, подобный цветущей сакуре замок Осаки и приземистая Петропавловская крепость не слишком похожи друг на друга – и все же состоят между собой в родстве.

Все это фортификации, укрепления, крепости, чья главная задача – держаться под натиском противника, не сдаваться ни штурму, ни измору, сковывать значительные силы неприятеля и запирать стратегически важное направление.

Впрочем, иные крепости прославились не столько многочисленными попытками ворваться в них извне, сколько горячим желанием их невольных «постояльцев» вырваться наружу, за пределы угрюмых стен…

Что такое донжон и почему он так похоже звучит на игровой данж? Зачем были нужны эркеры? Почему слово «бастион» почти всегда используют неправильно? Как вышло, что в России крепостей и кремлей полно, а вот замков не завели? Что почти всегда не так с киношными и фэнтезийными крепостями? Ответы на эти и другие вопросы даст популяризатор науки Кирилл Буренок.

