Лекция
16+
История замков и крепостей

Слушатели узнают, почему в России крепостей и кремлей полно, а вот замков не завели.

Medio Modo
1 марта, 15:00 Идет 2 ч
1400 Стоимость
Москва Камергерский пер., 6/5с3

О мероприятии

Мрачный замок графа Дракулы, величественный Кремль, солидный Каркассон, подобный цветущей сакуре замок Осаки и приземистая Петропавловская крепость не слишком похожи друг на друга – и все же состоят между собой в родстве.

Все это фортификации, укрепления, крепости, чья главная задача – держаться под натиском противника, не сдаваться ни штурму, ни измору, сковывать значительные силы неприятеля и запирать стратегически важное направление.

Впрочем, иные крепости прославились не столько многочисленными попытками ворваться в них извне, сколько горячим желанием их невольных «постояльцев» вырваться наружу, за пределы угрюмых стен…

Что такое донжон и почему он так похоже звучит на игровой данж? Зачем были нужны эркеры? Почему слово «бастион» почти всегда используют неправильно? Как вышло, что в России крепостей и кремлей полно, а вот замков не завели? Что почти всегда не так с киношными и фэнтезийными крепостями? Ответы на эти и другие вопросы даст популяризатор науки Кирилл Буренок.

Расписание
1
Воскресенье
Март 2026
Камергерский пер., 6/5с3 Москва
15:00
Купить
Адрес

Камергерский пер., 6/5с3

15 января, 10:12
Александр Речкин
2
# история
# рыцари
# Средние века
