Затонувшее сокровище: рекордные 2350 керамических изделий эпохи Юань обнаружили на борту древнего судна
Морские археологи подняли со дна впечатляющую коллекцию керамики XIV века — находку сделали на месте древнего кораблекрушения, обнаруженного в водах Сингапура.
Судно, получившее официальное название Temasek Wreck, принесло крупнейшее в истории подводных исследований собрание редкого сине-белого фарфора эпохи Юань.
Открытие дает вещественные доказательства того, что Сингапур, известный в прошлом как Темасек, играл важную роль в международной морской торговле задолго до британской колонизации 1819 года.
Экспедиция под руководством доктора Майкла Флеккера (Dr. Michael Flecker) из Института исследований Юго-Восточной Азии подняла около 3,5 тонны керамических фрагментов у острова Педра-Бранка — скалистого участка у восточного входа в Сингапурский пролив.
Среди находок — более 2350 предметов редкого сине-белого фарфора, изготовленного в период династии Юань (1271–1368 гг.).
Хотя позднее такой фарфор стал широко распространенным, в середине XIV века он считался предметом роскоши. Количество изделий, обнаруженных в этом затонувшем судне, превосходит все аналогичные подводные находки в мире и ставит под сомнение представление о раннем Сингапуре как о тихой рыбацкой деревне.
Исследование предполагает, что судно, вероятно, представляло собой китайскую джонку, вышедшую из портового города Цюаньчжоу между 1340 и 1352 годами.
Состав груза соответствует вкусам и потребностям региона. Примечательно, что на борту отсутствовали крупные блюда диаметром до 50 сантиметров, пользовавшиеся спросом на Ближнем Востоке и в Индии. Вместо них перевозились более компактные тарелки и чаши диаметром менее 35 сантиметров.
Подобные предметы ранее находили при раскопках на суше — в районе Форт-Кэннинг-парк и на берегах Сингапурской реки. Это совпадение убедительно указывает на то, что Темасек был конечным пунктом назначения судна, а товары предназначались для местной знати, а не для дальнейшего транзита на запад.
Помимо сине-белого фарфора, археологи обнаружили множество других керамических изделий. Почти половину всего груза составил селадон (тип древней китайской керамики с характерной нефритовой, серо-зеленой или сине-зеленой глазурью) из Лунцюаня. Также были найдены изделия типов цинбай и шуфу (так называемая «придворная» керамика) из Цзиндэчжэня, белая керамика из Дэхуа и зеленые изделия из провинции Фуцзянь.
Если фарфор прекрасно сохранился, то деревянный корпус судна не уцелел — за столетия его разрушили морские организмы. Работы по подъему артефактов велись поэтапно с 2016 по 2019 год и осложнялись сильными течениями и значительной глубиной.
В настоящее время Национальный совет по наследию Сингапура проводит процесс опреснения и консервации находок. Полное удаление соли необходимо для предотвращения растрескивания глазури.
После завершения реставрационных работ артефакты планируется представить в национальных музеях Сингапура, где посетители смогут прикоснуться к 700-летней истории города-государства.
Исследование опубликовано в научном журнале Journal of International Ceramic Studies.
