Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Атланте запустят первый в мире полностью беспилотный общественный транспорт

Система автоматизированного общественного транспорта / © Glydways

Разработчики обещают избавить город от пробок, обеспечив пропускную способность, сопоставимую с метро, при стоимости проезда на уровне автобусного тарифа — и без многолетних сроков строительства и астрономических затрат.

Калифорнийская компания Glydways, стоящая за этой технологией, недавно приступила к строительству пилотного кольца. Первый участок длиной 0,8 километра соединит посетителей конгресс-центра и арены с действующей линией ATL SkyTrain. Это станет мировой премьерой системы Automated Transit Network от Glydways. Бесплатный тестовый сервис для широкой публики планируется запустить в декабре 2026 года. Система спроектирована как полностью доступная и работающая по требованию 24 часа в сутки.

Компактные электромобили будут двигаться по выделенным полосам — не деля дорогу с внедорожниками и не застревая за мусоровозами. Работу координирует программное обеспечение на базе ИИ, обеспечивая круглосуточный режим по запросу.

Пассажир вызывает транспорт через мобильное приложение, после чего прибывает отдельная машина — индивидуальная или для его группы. Поездка осуществляется напрямую из точки А в точку Б, без промежуточных остановок.

По оценке Glydways, их система способна пропускать до 10 000 пассажиров в час по коридору шириной примерно с велосипедную дорожку.

Идея уже находит отклик и за пределами США. Компания уже подписала соглашения с транспортными структурами Дубая и Абу-Даби, а также ведет переговоры с представителями Токио, Флориды, Калифорнии и Нью-Йорка.