В Атланте запустят первый в мире полностью беспилотный общественный транспорт
Южная часть агломерации Атланты (штата Джорджия, США) готовится принять пилотный демонстрационный проект общедоступной автоматизированной транспортной сети. Система будет использовать автономные электромобили, движущиеся по выделенным путям.
Разработчики обещают избавить город от пробок, обеспечив пропускную способность, сопоставимую с метро, при стоимости проезда на уровне автобусного тарифа — и без многолетних сроков строительства и астрономических затрат.
Калифорнийская компания Glydways, стоящая за этой технологией, недавно приступила к строительству пилотного кольца. Первый участок длиной 0,8 километра соединит посетителей конгресс-центра и арены с действующей линией ATL SkyTrain. Это станет мировой премьерой системы Automated Transit Network от Glydways. Бесплатный тестовый сервис для широкой публики планируется запустить в декабре 2026 года. Система спроектирована как полностью доступная и работающая по требованию 24 часа в сутки.
Компактные электромобили будут двигаться по выделенным полосам — не деля дорогу с внедорожниками и не застревая за мусоровозами. Работу координирует программное обеспечение на базе ИИ, обеспечивая круглосуточный режим по запросу.
Пассажир вызывает транспорт через мобильное приложение, после чего прибывает отдельная машина — индивидуальная или для его группы. Поездка осуществляется напрямую из точки А в точку Б, без промежуточных остановок.
По оценке Glydways, их система способна пропускать до 10 000 пассажиров в час по коридору шириной примерно с велосипедную дорожку.
Идея уже находит отклик и за пределами США. Компания уже подписала соглашения с транспортными структурами Дубая и Абу-Даби, а также ведет переговоры с представителями Токио, Флориды, Калифорнии и Нью-Йорка.
Физики предложили использовать немагнитные примеси для обнаружения квазичастиц, что упростит разработку квантовых компьютеров
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Красавин и кандидат физико-математических наук Вячеслав Неверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить эти квазичастицы.
Специфический запах древнеегипетских мумий связан с летучими органическими веществами, которые выделяют составы для бальзамирования. Ученые провели анализ этих соединений и обнаружили, что в разные периоды истории Древнего Египта бальзамировщики использовали разные наборы материалов.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
