Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
17 февраля, 08:29
Рейтинг: +1128
Посты: 2575

Китай впервые извлек ракету «Чанчжэн-10» из моря после испытательного полета

Китай впервые осуществил морскую эвакуацию первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» из акватории Южно-Китайского моря после ключевого испытательного запуска.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
# технологии
Испытание ракеты «Чанчжэн-10» / © VCG
Испытание ракеты «Чанчжэн-10» / © VCG

Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) сообщило, что ракету  извлекли утром 13 февраля из заранее обозначенного района приводнения. Это первый случай, когда Китай вернул из океана крупный элемент ракеты. С помощью крана ступень подняли из воды и погрузили на судно-спасатель для транспортировки и последующего анализа.

Подробности о том, каким образом инженеры намерены восстанавливать или повторно использовать возвращенное оборудование, пока не раскрываются. Также не опубликована детальная информация о последовательности операций по спасению и послеполетной инспекции. Тем не менее, сама операция стала важным шагом на пути внедрения многоразовых технологий в китайскую программу пилотируемых запусков.

Морская операция последовала за критически важным испытательным полетом «Чанчжэн-10», в ходе которого первая ступень ракеты работала в связке с пилотируемым кораблем «Мэнчжоу». Эта ступень, и корабль предназначены для будущих пилотируемых миссий Китая к Луне, запланированных примерно на 2030 год.

«Чанчжэн-10» — носитель нового поколения. В стандартной «лунной» конфигурации он состоит из центрального блока и двух боковых ускорителей. Высота ракеты составляет 92,5 метра, диаметр — пять метров. Стартовая масса достигает 2189 тонн.

16 февраля, 12:35
Илья Гриднев

Ученые предложили столкнуть три теории сознания в эксперименте со слепым пятном глаза

Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.

Биология
# зрение
# слепое пятно
# теория сознания
16 февраля, 07:00
Максим Абдулаев

Потепление не увеличило, а уменьшило ареалы пшеницы и ячменя

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Археология
# «плодородный полумесяц»
# земледелие
# злаки
16 февраля, 11:45
Татьяна Зайцева

Болезнь Альцгеймера связали с токсоплазмой и вирусом герпеса

Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.

Медицина
Наука
# болезнь Альцгеймера
# герпес
# нейродегенеративные заболевания
# опоясывающий лишай
# токсоплазма
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
