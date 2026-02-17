Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые извлек ракету «Чанчжэн-10» из моря после испытательного полета

Испытание ракеты «Чанчжэн-10» / © VCG

Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) сообщило, что ракету извлекли утром 13 февраля из заранее обозначенного района приводнения. Это первый случай, когда Китай вернул из океана крупный элемент ракеты. С помощью крана ступень подняли из воды и погрузили на судно-спасатель для транспортировки и последующего анализа.

Подробности о том, каким образом инженеры намерены восстанавливать или повторно использовать возвращенное оборудование, пока не раскрываются. Также не опубликована детальная информация о последовательности операций по спасению и послеполетной инспекции. Тем не менее, сама операция стала важным шагом на пути внедрения многоразовых технологий в китайскую программу пилотируемых запусков.

Морская операция последовала за критически важным испытательным полетом «Чанчжэн-10», в ходе которого первая ступень ракеты работала в связке с пилотируемым кораблем «Мэнчжоу». Эта ступень, и корабль предназначены для будущих пилотируемых миссий Китая к Луне, запланированных примерно на 2030 год.

«Чанчжэн-10» — носитель нового поколения. В стандартной «лунной» конфигурации он состоит из центрального блока и двух боковых ускорителей. Высота ракеты составляет 92,5 метра, диаметр — пять метров. Стартовая масса достигает 2189 тонн.