Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай впервые извлек ракету «Чанчжэн-10» из моря после испытательного полета
Китай впервые осуществил морскую эвакуацию первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» из акватории Южно-Китайского моря после ключевого испытательного запуска.
Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) сообщило, что ракету извлекли утром 13 февраля из заранее обозначенного района приводнения. Это первый случай, когда Китай вернул из океана крупный элемент ракеты. С помощью крана ступень подняли из воды и погрузили на судно-спасатель для транспортировки и последующего анализа.
Подробности о том, каким образом инженеры намерены восстанавливать или повторно использовать возвращенное оборудование, пока не раскрываются. Также не опубликована детальная информация о последовательности операций по спасению и послеполетной инспекции. Тем не менее, сама операция стала важным шагом на пути внедрения многоразовых технологий в китайскую программу пилотируемых запусков.
Морская операция последовала за критически важным испытательным полетом «Чанчжэн-10», в ходе которого первая ступень ракеты работала в связке с пилотируемым кораблем «Мэнчжоу». Эта ступень, и корабль предназначены для будущих пилотируемых миссий Китая к Луне, запланированных примерно на 2030 год.
«Чанчжэн-10» — носитель нового поколения. В стандартной «лунной» конфигурации он состоит из центрального блока и двух боковых ускорителей. Высота ракеты составляет 92,5 метра, диаметр — пять метров. Стартовая масса достигает 2189 тонн.
Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Июня, 2015
Научные парадоксы
27 Декабря, 2016
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
19 Октября, 2021
Атлас всего, или Охота на темную энергию
1 Июля, 2016
Каково это – посетить Юпитер?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии