У использующих ИИ работников начали проявляться признаки выгорания

В США работники активно используют в работе искусственный интеллект. Однако, как показало исследование, использование нейросетей может привести к выгоранию.

Исследователи из UC Berkeley провели восемь месяцев внутри технологической компании, где работает около 200 человек. Они наблюдали, как сотрудники начали активно использовать искусственный интеллект. Авторы провели более 40 глубоких интервью, в которых работники рассказали, что их никто не принуждал и не заставлял достигать новых целей.

Авторы хотели выяснить, как нейросети повлияли на рабочие привычки людей. Некоторые респонденты признались, что из-за искусственного интеллекта у них не стало меньше работы, а в некоторых случаях даже больше.

Как оказалось, нейросети действительно могут расширить возможности сотрудников. Однако в итоге это приводит к усталости и выгоранию. У работников выросло ощущение, что им стало сложнее отвлечься от работы. Они стали чаще заниматься работой в свое свободное время, например в обед.

Благодаря нейросетям участники могли одновременно работать над несколькими задачами, однако людям приходилось все время переключать свое внимание между ними. Это увеличивало когнитивную нагрузку и приводило к усталости.

Многие компании считали, что использование искусственного интеллекта поможет людям справляться с большим объемом работы и решит проблемы. Однако, как полагают исследователи, это может стать началом новой проблемы.