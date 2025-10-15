Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году
Фонд Hinrich Foundation представил обновленный индекс Sustainable Trade Index (STI) — ежегодный рейтинг 30 ведущих экономик мира, подготовленный совместно с IMD World Competitiveness Center. Индекс оценивает, насколько устойчиво страны ведут торговлю, сочетая экономическое развитие, социальную стабильность и экологическую ответственность.
Главная цель рейтинга — помочь правительствам, исследователям и экспертам понять взаимосвязь между глобальной торговлей и устойчивостью экономических систем, а также стимулировать дискуссию о долгосрочной устойчивости мировой экономики.
В 2025 году Великобритания заняла первое место, поднявшись с прошлогодней второй позиции и сместив Новую Зеландию на второе место.Австралия и Сингапур сохранили свои позиции — №3 и №4 соответственно.
Некоторые страны продемонстрировали заметный рост:
- Южная Корея поднялась с 7-го на 5-е место,
- Малайзия — с 15-го на 12-е,
- Шри-Ланка совершила один из самых впечатляющих скачков — с 26-го на 20-е место.
Другие, напротив, потеряли позиции:
- Таиланд опустился с 12-го на 15-е место,
- Лаос — с 22-го на 25-е,
- Мьянма, находящаяся в состоянии внутреннего конфликта, упала с 27-го на 30-е место, заменив Россию на последней строчке (Россия занимала это место в 2023 и 2024 годах).
Индекс STI строится на трех ключевых направлениях, в рамках которых оцениваются 72 показателя:
- Экономическая устойчивость — конкурентоспособность, торговая открытость, инновации;
- Социальная устойчивость — уровень образования, защита прав работников;
- Экологическая устойчивость — энергоэффективность, выбросы, экологическая политика.
Любопытно, что ВВП на душу населения заметно коррелирует с экономическим и социальным столпами, но почти не связан с экологическими показателями.
Так, страны с высоким доходом — Великобритания, Новая Зеландия и Австралия — показали высокие результаты по экологическому направлению. В то же время Канада, Южная Корея и США, несмотря на высокий ВВП, уступают по экологическим показателям.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Счастливы вместе
Вампиры народов мира
Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»: ударные вертолеты России получили новое рождение
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
Что такое «поколения истребителей» и можно ли считать Су-57 пятым
Большая красная кнопка
Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб
План «Уран»: как Красная армия переломила Вторую мировую?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии