Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Фонд Hinrich Foundation представил обновленный индекс Sustainable Trade Index (STI) — ежегодный рейтинг 30 ведущих экономик мира, подготовленный совместно с IMD World Competitiveness Center. Индекс оценивает, насколько устойчиво страны ведут торговлю, сочетая экономическое развитие, социальную стабильность и экологическую ответственность.

Самые устойчивые экономики мира в 2025 году / © Hinrich Foundation

Главная цель рейтинга — помочь правительствам, исследователям и экспертам понять взаимосвязь между глобальной торговлей и устойчивостью экономических систем, а также стимулировать дискуссию о долгосрочной устойчивости мировой экономики.

В 2025 году Великобритания заняла первое место, поднявшись с прошлогодней второй позиции и сместив Новую Зеландию на второе место.Австралия и Сингапур сохранили свои позиции — №3 и №4 соответственно.

Некоторые страны продемонстрировали заметный рост:

Южная Корея поднялась с 7-го на 5-е место,

Малайзия — с 15-го на 12-е,

Шри-Ланка совершила один из самых впечатляющих скачков — с 26-го на 20-е место.

Другие, напротив, потеряли позиции:

Таиланд опустился с 12-го на 15-е место,

Лаос — с 22-го на 25-е,

Мьянма, находящаяся в состоянии внутреннего конфликта, упала с 27-го на 30-е место, заменив Россию на последней строчке (Россия занимала это место в 2023 и 2024 годах).

Индекс STI строится на трех ключевых направлениях, в рамках которых оцениваются 72 показателя:

Экономическая устойчивость — конкурентоспособность, торговая открытость, инновации;

Социальная устойчивость — уровень образования, защита прав работников;

Экологическая устойчивость — энергоэффективность, выбросы, экологическая политика.

Любопытно, что ВВП на душу населения заметно коррелирует с экономическим и социальным столпами, но почти не связан с экологическими показателями.

Так, страны с высоким доходом — Великобритания, Новая Зеландия и Австралия — показали высокие результаты по экологическому направлению. В то же время Канада, Южная Корея и США, несмотря на высокий ВВП, уступают по экологическим показателям.