Гигантский беспилотный «авианосец» Airbus с роями дронов появится в 2029 году

Будущий самолет Airbus будет использовать рой запускаемых дронов, обеспечивая возможности глубинного удара, которых прежде не существовало. Компания Airbus SE заявила, что к 2029 году представит первую версию своего «авианосца» на базе транспортного самолета A400M.

Самолет A400M / © Airbus

Средняя по размеру версия будущего беспилотного самолета сможет нести около 50 дронов, сообщил руководитель программы A400M Герд Вебер, выступая 4 февраля, на авиасалоне в Сингапуре.

Помимо запуска беспилотников, новый «авианосец» будет обладать впечатляющими возможностями нанесения ударов в глубине территории противника, заявили представители компании.

Напомним, что A400M создавался как тактический военно-транспортный самолет, однако в последние годы он был модернизирован для задач войны нового поколения, пожаротушения, а также координации беспилотных систем.

США и Китай уже начали экспериментировать с аналогичными концептами «авианосцев» для беспилотников. В рамках американской программы Rapid Dragon дроны запускались с таких самолетов, как C-130.

В декабре 2025 года Китай впервые поднял в воздух «Цзютянь» — крупнейший в мире беспилотный самолет, способный запускать рои дронов в воздухе.