Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия, возможно, поставила Ирану ударные вертолеты Ми-28H

После многих лет сообщений о возможной сделке на поставку Ми-28H появляются признаки того, что Иран действительно начал получать вертолеты из России.

Вертолет Ми-28Н, который, возможно, сфотографировали на территории Ирана / © The War Zone / Х

Как сообщило американское издание The War Zone, в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен произведенный в России ударный вертолет Ми-28НЭ (экспортная версия ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник»), пролетающий над столицей Ирана — Тегераном. На прошлой неделе в интернете также появились фотографии, которые, по всей видимости, показывают как минимум один Ми-28НЭ на иранской территории.

Ми-28H вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой в подвижной установке под носовой частью и может нести широкий спектр боеприпасов, включая противотанковые управляемые ракеты и неуправляемые ракеты.

Правда, точная конфигурация Ми-28Н, предназначенных для Ирана, а также их общее количество остаются неизвестными. Однако появление новых вертолетов в любой конфигурации стало бы заметным усилением иранского арсенала. Основным ударным вертолетом, состоящим сегодня на вооружении Ирана, остается AH-1J International Cobra. С 1970-х годов Исламская Республика провела ряд модернизаций этих машин, которые известны под названиями Toufan или Panha 2091. Однако в основе своей это американские вертолеты, обслуживание и поддержание которых становится все более сложной задачей.

Ми-28Н превосходит их по живучести и способен нести больший боекомплект. Если иранские Ми-28Н будут оснащены инфракрасной сенсорной турелью и радаром, это даст еще больший прирост боевых возможностей — в том числе ночью и в сложных погодных условиях. В перспективе такие вертолеты могут быть полезны для отражения возможных внешних наземных вторжений.

Появление фотографий Ми-28Н происходит на фоне продолжающегося уже несколько недель наращивания американского военного присутствия в регионе, а также постоянных сообщений о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану.