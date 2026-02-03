Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Rolls-Royce приостановила разработку микрореактора для Луны
Компания Rolls-Royce приостановила разработку лунного микрореактора на неопределенный срок после завершения государственного финансирования.
Несмотря на полученные девять миллионов фунтов стерлингов (более 600 миллионов рублей) и заявленную цель осуществить запуск к 2029 году, проект оказался в тупике из-за отсутствия партнеров, способных обеспечить вывод установки на Луну.
Проект стартовал три года назад с большими ожиданиями. Его активно продвигали Космическое агентство Великобритании и министр по делам технологий Джордж Фримен, называя инициативу ключевым шагом на пути к постоянному присутствию человека на Луне.
Программа позиционировалась как проект двойного назначения: укрепление статуса Великобритании в области «передовой науки», создание рабочих мест внутри страны и получение технологических решений, полезных как для космоса, так и для земных применений.
Сообщается, что Rolls-Royce готова возобновить работы, однако отсутствие партнеров по запуску удерживает программу в подвешенном состоянии.
На Луне ядерная энергия — это вопрос выживания. Одна лунная ночь длится 14 земных дней. В этот период температура падает до –130 °C, а солнечные панели становятся бесполезными. Без ядерного источника энергии лунная база превращается в замерзшую гробницу. Реактор способен обеспечить постоянное энергоснабжение, выдерживать экстремальные холода и питать ключевые операции — в том числе добычу ресурсов.
Проект Rolls-Royce задумывался как своего рода идеальная автономная «батарея», способная поддерживать работу десятков жилых модулей или полноценной научной станции во время долгой и холодной лунной ночи.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
