Rolls-Royce приостановила разработку микрореактора для Луны

Макет микрореактора / © Rolls-Royce

Несмотря на полученные девять миллионов фунтов стерлингов (более 600 миллионов рублей) и заявленную цель осуществить запуск к 2029 году, проект оказался в тупике из-за отсутствия партнеров, способных обеспечить вывод установки на Луну.

Проект стартовал три года назад с большими ожиданиями. Его активно продвигали Космическое агентство Великобритании и министр по делам технологий Джордж Фримен, называя инициативу ключевым шагом на пути к постоянному присутствию человека на Луне.

Программа позиционировалась как проект двойного назначения: укрепление статуса Великобритании в области «передовой науки», создание рабочих мест внутри страны и получение технологических решений, полезных как для космоса, так и для земных применений.

Сообщается, что Rolls-Royce готова возобновить работы, однако отсутствие партнеров по запуску удерживает программу в подвешенном состоянии.

На Луне ядерная энергия — это вопрос выживания. Одна лунная ночь длится 14 земных дней. В этот период температура падает до –130 °C, а солнечные панели становятся бесполезными. Без ядерного источника энергии лунная база превращается в замерзшую гробницу. Реактор способен обеспечить постоянное энергоснабжение, выдерживать экстремальные холода и питать ключевые операции — в том числе добычу ресурсов.

Проект Rolls-Royce задумывался как своего рода идеальная автономная «батарея», способная поддерживать работу десятков жилых модулей или полноценной научной станции во время долгой и холодной лунной ночи.