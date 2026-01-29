Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Гризли вернулся: животное впервые за последние полвека запечатлели в Монтане

Автоматическая фотокамера, установленная в дикой природе, запечатлела гризли в горах Бэнгтейл в штате Монтана (США) — это первое официальное подтверждение присутствия гризли в этом районе с момента начала современных программ по восстановлению популяции, стартовавших полвека назад.

Фотоловушка запечатлела гризли на территории национального леса Кастер–Галлатин (штат Монтана, США) / © Montana Fish, Wildlife & Parks

Департамент рыбных ресурсов, дикой природы и парков Монтаны (Montana Fish, Wildlife & Parks, FWP) подтвердил подлинность изображения после того, как фотоловушка, размещенная на территории национального леса Кастер–Галлатин, сняла одинокого молодого самца гризли. Камеру установил частный гражданин.

Издание Montana Free Press отметило, что наблюдение в Бэнгтейле вписывается в более широкую тенденцию: гризли постепенно возвращаются в районы Монтаны, где их не видели на протяжении десятилетий.

Колумнист издания Explore Big Sky Бенджамин Альва Полли подчеркнул, что две основные популяции гризли — экосистемы Северного континентального водораздела и Большого Йеллоустоуна — расширяют границы своего ареала. По его словам, вопрос лишь во времени, когда эти две группы начнут пересекаться и взаимодействовать.

Однако для таких «первопроходцев», как гризли, попавший в объектив фотоловушки, путь небезопасен. Им приходится пересекать межштатную автомагистраль I-90 — четырехполосную трассу с интенсивным движением, где животные рискуют попасть под колеса. Некоторые из них действительно гибнут.