Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гризли вернулся: животное впервые за последние полвека запечатлели в Монтане
Автоматическая фотокамера, установленная в дикой природе, запечатлела гризли в горах Бэнгтейл в штате Монтана (США) — это первое официальное подтверждение присутствия гризли в этом районе с момента начала современных программ по восстановлению популяции, стартовавших полвека назад.
Департамент рыбных ресурсов, дикой природы и парков Монтаны (Montana Fish, Wildlife & Parks, FWP) подтвердил подлинность изображения после того, как фотоловушка, размещенная на территории национального леса Кастер–Галлатин, сняла одинокого молодого самца гризли. Камеру установил частный гражданин.
Издание Montana Free Press отметило, что наблюдение в Бэнгтейле вписывается в более широкую тенденцию: гризли постепенно возвращаются в районы Монтаны, где их не видели на протяжении десятилетий.
Колумнист издания Explore Big Sky Бенджамин Альва Полли подчеркнул, что две основные популяции гризли — экосистемы Северного континентального водораздела и Большого Йеллоустоуна — расширяют границы своего ареала. По его словам, вопрос лишь во времени, когда эти две группы начнут пересекаться и взаимодействовать.
Однако для таких «первопроходцев», как гризли, попавший в объектив фотоловушки, путь небезопасен. Им приходится пересекать межштатную автомагистраль I-90 — четырехполосную трассу с интенсивным движением, где животные рискуют попасть под колеса. Некоторые из них действительно гибнут.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Февраля, 2016
МиГ-41: российский перехватчик будущего?
27 Февраля, 2019
Дорога в небо: как стать космонавтом
12 Февраля, 2022
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
12 Декабря, 2021
«Омикрон»: и снова добро пожаловать в начало эпидемии!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии