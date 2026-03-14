Лучшие фотографии дикой природы: объявлены победители конкурса Nandagang

Водно-болотные угодья Наньдаган в Китае — одно из тех редких мест, где дикая природа находится в первозданном состоянии. Расположенные вдоль знаменитого Восточноазиатско-Австралазийского миграционного пути эти обширные болота служат важной остановкой для перелетных птиц и настоящим убежищем для дикой природы. Это невероятно красивое место, о котором мечтают фотографы.

Первое место в категории «Дикая природа и окружающая среда», летучая лисица / © Nafis Ameen

Именно этот дух лежит в основе Международного фотоконкурса Nandagang — глобального праздника природы, выраженного через силу фотографии. Фотохудожники со всего мира попытались запечатлеть пульс болотных экосистем, превращая мимолетные мгновения природы в выразительные визуальные истории.

Гран-при конкурса: «Милый дом» / © Chen Xiufeng

Конкурс разделен на три категории: «Птицы водно-болотных угодий Наньдагана», «Ландшафты водно-болотных угодий мира» и «Дикая природа и окружающая среда». Каждая категория показывает свою грань природного мира. От изящных журавлей, скользящих над туманными болотами, до широких панорам водно-болотных ландшафтов, сияющих в лучах восходящего солнца — победившие снимки демонстрируют, насколько волшебными могут быть эти экосистемы.

Первое место в категории «Птицы водно-болотных угодий Наньдагана», «Следы миграции» / © Song Wenfeng

Однако этот конкурс — не только о красивых фотографиях. Жюри искало работы, наполненные смыслом: изображения, показывающие хрупкие отношения между человеком и природой. Водно-болотные угодья Наньдагана служат живым примером того, как экосистемы развиваются и как можно сохранить баланс, если защита природы становится приоритетом.

Первое место в категории «Ландшафты водно-болотных угодий мира», «Приливное денежное дерево» / © Zhang Xu

Победившие снимки делают именно это. Они напоминают людям, почему водно-болотные угодья так важны, почему дикая природа заслуживает защиты и почему сохранение биоразнообразия — это не просто важно, а жизненно необходимо для нашего общего будущего.

Высокая оценка в категории «Дикая природа и окружающая среда», «Следуй за мной» / © Arghya Adhikary

Высокая оценка в категории «Дикая природа и окружающая среда», «Тихий зов зимой» / © Kyaw Thu Wai

Высокая оценка в категории «Дикая природа и окружающая среда», «Обряд перехода» / © Somdutt Prasad

Высокая оценка в категории «Дикая природа и окружающая среда», «Окно в листе» / © Salahuddin Ahmed

Высокая оценка в категории «Дикая природа и окружающая среда», «Семейные объятия» / © Uthum Methsara Jayaweera

Высокая оценка в категории «Дикая природа и окружающая среда», «Схватка в воздухе» / © Lawrence Worcester