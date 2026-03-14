Череп тура на деревянном столбе указал на загадочный погребальный ритуал каменного века

В болоте на севере Германии, рядом с древнейшим в этих краях кремационным захоронением, нашли череп дикого тура, закрепленный на деревянном столбе. Археологи предположили, что находка проливает свет на сложные погребальные ритуалы охотников-собирателей эпохи раннего мезолита.

Болота Дуфензее-Мур (земля Шлезвиг-Гольштейн) считаются одним из наиболее важных для изучения раннего мезолита (среднего каменного века) археологических ландшафтов в Северной Европе. На этих заболоченных землях обнаружили многочисленные следы человеческой деятельности, сохранившиеся со времен, когда группы охотников-собирателей начали селиться вблизи озер, образовавшихся после отступления ледников.

В центре недавних открытий находится раскопочный участок, известный как «Люхов LA 11». Там органические материалы, такие как древесина, остатки растений и кости, исключительно хорошо сохранились в торфяных отложениях, образовавшихся на протяжении тысячелетий.

В 2022-2023 годах ученые из Центра археологии имени Лейбница (LEIZA) обнаружили на участке «Люхов LA 11» кремационное захоронение возрастом приблизительно 10 с половиной тысяч лет, что делает его самым древним известным примером этой погребальной практики в Северной Германии. Кремационные захоронения этого периода в Европе встречаются крайне редко. Известны только две сопоставимые находки — одна в Нидерландах, другая в Дании, — и обе сохранились гораздо хуже.

Благодаря уникальным условиям большие участки древней поверхности земли остались под слоем торфа практически неповрежденными. Это позволило археологам точно реконструировать не только само захоронение, но и окружающий ритуальный ландшафт, что редко удается на доисторических стоянках.

Кремированные человеческие кости вместе с остатками погребального костра покоились в неглубокой яме. По мнению ученых, могила в течение некоторого времени возвышалась над поверхностью почвы и могла служить центром каких-то ритуальных действий.

Летом 2025 года, всего в нескольких метрах от места кремации, археологи нашли полностью сохранившийся череп тура. Туры, вымершие дикие быки с мощным телосложением, в прошлом были широко распространены по всей Европе.

Исследователей удивило, что на черепе отсутствовали следы разделки туши или преднамеренного отсечения головы, которые обычно присутствуют, если животное используют в пищу.

Изучение черепа в лаборатории показало, что его возраст совпадает с возрастом захоронения, а внутри него находится фрагмент соснового столба. Компьютерная томография подтвердила, что череп изначально был прикреплен к деревянному столбу через затылочное отверстие. В какой-то момент в далеком прошлом столб отломился, оставив внутри свой фрагмент.

То, что череп на столбе нашли рядом с захоронением, может говорить о том, что его установили там намеренно в рамках какой-то ритуальной церемонии. Ранее в этом же районе нашли отдельный, вкопанный в осадочные отложения, столб из тополя. Поскольку породы дерева различаются, исследователи предположили, что столбы выполняли разные функции и были частью более крупной конструкции или ритуального сооружения.

Одна из основных гипотез состоит в следующем: кремационное захоронение когда-то было окружено несколькими черепами животных, закрепленными на деревянных столбах, которые образовывали символический барьер либо защитное пространство вокруг могилы.

Подобные практики могут отражать анимистические и тотемистические системы верований, в которых животные рассматривались как духовные существа или символы предков, связанные с человеческими группами. Во многих сообществах охотников-собирателей в Европе, Азии и Северной Америке черепа животных выставляли во время ритуалов или использовали для обозначения священных мест, связанных со смертью и памятью предков.

По мнению исследователей, находки из «Люхова LA 11», возможно, представляют собой первое четкое археологическое свидетельство существования подобных сложных ритуальных традиций и систем верований в доисторических общинах Северной Европы эпохи раннего мезолита.

Как сообщили в пресс-релизе LEIZA, археологи планируют расширить раскопки в прилегающих к участку районах, чтобы попытаться найти дополнительные столбы или черепа животных.

