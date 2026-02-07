Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Основные покупатели российского урана

Страны продолжают покупать у России уран несмотря на геополитическую напряженность и санкции. На инфографике показано, какие страны приобретают больше всего российского урана.

Основные покупатели российского урана / © Shama J, Voronoi

Россия по-прежнему глубоко вовлечена в глобальную цепочку поставок ядерной энергии. Больше всего урана в 2023 году закупили Соединенные Штаты — 702 тонны общей стоимостью 1,190 миллиарда долларов.

Еще один крупный покупатель российского урана — Евросоюз, импортировавший 253 тонны на 464 миллиона долларов. Большая часть пришлась на Францию — 223 тонны. Еще 29,5 тонны закупила Германия.

Китай также был важным импортером урана. Страна закупила 467 тонн на 418 миллионов долларов. Также уран активно покупали Южная Корея, Казахстан и Бразилия.

Уран в основном используется как топливо для электростанций. Также он нужен для промышленности, медицины, транспортной и космической сферы.