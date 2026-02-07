  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 февраля, 16:10
Рейтинг: +154
Посты: 503

Основные покупатели российского урана

Страны продолжают покупать у России уран несмотря на геополитическую напряженность и санкции. На инфографике показано, какие страны приобретают больше всего российского урана.

Сообщество
# Европа
# Инфографики
# Китай
# Россия
# страны
# США
# топливо
# уран
Основные покупатели российского урана / © Shama J, Voronoi
Основные покупатели российского урана / © Shama J, Voronoi

Россия по-прежнему глубоко вовлечена в глобальную цепочку поставок ядерной энергии. Больше всего урана в 2023 году закупили Соединенные Штаты — 702 тонны общей стоимостью 1,190 миллиарда долларов. 

Еще один крупный покупатель российского урана — Евросоюз, импортировавший 253 тонны на 464 миллиона долларов. Большая часть пришлась на Францию — 223 тонны. Еще 29,5 тонны закупила Германия.

Китай также был важным импортером урана. Страна закупила 467 тонн на 418 миллионов долларов. Также уран активно покупали Южная Корея, Казахстан и Бразилия.

Уран в основном используется как топливо для электростанций. Также он нужен для промышленности, медицины, транспортной и космической сферы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Как едет город: грани городской мобильности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
Бесплатно
На грани физики и магии: возможны ли «сказочные» технологии
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Из чего состоит космос?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
07 Фев
Бесплатно
На пути к автономному транспорту: нерешенные проблемы науки и техники
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Нуклеосинтез: от межзвезднойпыли до человека
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Фев
800
Что значит понимать квантовую механику?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
08 Фев
Бесплатно
Экскурсия в Аэрокосмический музей «Спутник»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Кролики. Что мы на самом деле о них знаем?
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Что если бы бобры вдруг исчезли? 
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 13:18
Илья Гриднев

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.

Физика
# кварки
# материя
# энергия вакуума
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией

    7 февраля, 14:49

  2. Люди научились эхолокации

    7 февраля, 12:57

  3. Физики изучили способность жидкости переходить в стеклообразное состояние под действием давления

    6 февраля, 16:36

  4. Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

    6 февраля, 16:16
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Rakh Sar
4 минуты назад
Александр, я за мирное сосуществование. Кое вы рашисты нарушили своим фашизмом. Мрази

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Red_Wave
22 минуты назад
Наталья, Поэтому, да, есть люди которые вообще особо в глаза телефон не видели, но ума им это не прибавило 🤭

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Red_Wave
28 минут назад
Наталья, так понятно, суть не в самом по себе телефоне, а в контексте использования, если в раннем возрасте 4-5 лет только в нём сидеть, то ничего

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Герасимов Дмитрий
33 минуты назад
Sam, мрогие об этом не подозревают.судя по комментариям.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Герасимов Дмитрий
36 минут назад
Вонь попилов и откатов от этой "новости" валит с ног.Вспоминается грант на исследования вопроса"Падают ли пингвины на Фолклендах задирая

Ученые предложили построить 80-километровую стену, чтобы спасти «ледник Судного дня»

I I
38 минут назад
В целом ничего удивительного или плохого. 1) у РФ осталось научная база с советских времен. Остались некоторые специалисты, центры и исследования.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Kornilie Grefovich
40 минут назад
Leviynikto, не могу сказать того же, про ваше прищуривание глаз по поводу нарисованного воздухозаборника, боюсь, что вам придётся пересдавать мне

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Иван Колупаев
53 минуты назад
Vatkenaydu, справедливости ради наш робот не первый и не последний что опозорился на презентации. Даже у Бостон Дайнемикс случались неудачи. Правда это

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Arachnid Konstantin
58 минут назад
Paul, через 30 лет это будет надо другим поколениям)

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Vatkenaydu Zamidayimiz
1 час назад
Наш робот Идол самый крутой. С бухла выходит на презентацию, показывает колоссальную хореографию "пьяного мастера" и падает на пол с охуе..шей рожей

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Denyx
1 час назад
Давайте проанализируем технические заявления по пунктам, разделяя возможное от преувеличенного или откровенно вводящего в заблуждение.

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Иван Тураев
2 часа назад
Как обычно,,кацапы в жопе😁

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
2 часа назад
Konstantin, извиняй, генштаб мне не докладывал, ни тогда (06.08.22), ни сейчас о реальном положении дел. Можно было лишь догадываться от том что перечисленные

Восемьдесят лет приказу «Ни шагу назад!»: почему немцы так и не взяли Сталинград

Руслан Зубчанинов
2 часа назад
Фёдор, это нечеловеческая традиция...это традиция материалистов, богоборцев и безбожников....это не люди – это общество потреблядей и паразитов....

Китайские исследователи впервые добились полноценного развития бабочки в условиях орбитального полета

Leviynikto
3 часа назад
Kornilie, маладессс. Все верно. Гуд. +5 . Неси дневник. :)

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Leviynikto
3 часа назад
Доброго всем . Такая геометрия воздухозаборника(как на фото) не даст развить заявленную скорость. Мне кажется что аппарат под силой воздушного

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

alaserm1
3 часа назад
Кстати ИИ сейчас способен уже писать аффирмации для устранения любых психологических проблем, я пользуюсь сайтом https://MyAffirmations.Guru и уже избавился

Эксперимент с ламой показал сходство действия на мозг психоделика и медитации

Наталья Новикова
3 часа назад
Максим, я 2013 года 0рождения, то есть, так называемый "айпадкид" мне 12 лет мне с детства разрешали пользоваться телефон. Я не вижу себя дегродантом и

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Максим Платонов
4 часа назад
Red_Wave, Хорошо сказано, полностью с вами согласен по поводу смартфонов в раннем возрасте. Дети должны читать книги и решать головоломки, чтобы

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно