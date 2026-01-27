Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай спустил на воду крупнейший в мире автовоз вместимостью 10 800 машин

Китай представил крупнейший в мире автомобильный перевозчик, способный транспортировать до 10 800 машин за один рейс, что стало знаковым событием на фоне продолжающегося роста глобального спроса на морские перевозки автотехники.

Китай спустил на воду крупнейший в мире автовоз вместимостью 10 800 машин / © Guangzhou Shipyard International (GSI)

Судно относится к классу двухтопливных автовозов, работающих как на традиционном топливе, так и на сжиженном природном газе. Оно разработано компанией Guangzhou Shipyard International Co., Ltd. (GSI) — государственным судостроителем и дочерним предприятием корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Судно построено для ведущего южнокорейского судоходного оператора HMM, который эксплуатирует около 90 судов с совокупной вместимостью примерно 950 000 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера).

Длина судна составляет около 230 метров, ширина — 40 метров, а конструктивная осадка — примерно 10,5 метра. В настоящее время это крупнейший автовоз, когда-либо построенный в Китае.

Ранее рекорд принадлежал судам Anji Soundness и Anji Ansheng, эксплуатируемым компанией Anji Logistics (подразделение шанхайского автоконцерна SAIC Motor). Каждое из них рассчитано на перевозку до 9 500 машин.

Новое судно оснащено 14 палубами, что обеспечивает гибкую загрузку. Оно может перевозить не только автомобили, но и электромобили, водородные машины, а также тяжелые грузовики.