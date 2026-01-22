Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран — лидеров по плотности зарядных станций для электромобилей

По мере ускорения распространения электромобилей зарядная инфраструктура становится одним из ключевых узких мест. Страны, которые эффективно наращивают сеть общественных зарядных станций, способны снизить «тревогу запаса хода», ускорить переход на электромобили и ослабить нагрузку на городские транспортные системы.

Рейтинг стран — лидеров по плотности зарядных станций для электромобилей / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены ведущие страны по плотности зарядной инфраструктуры для электромобилей — показателю, измеряемому как количество электромобилей на одну общественную зарядную станцию по состоянию на III квартал 2025 года. Данные предоставлены компанией Benchmark Mineral Intelligence.

Нидерланды с большим отрывом занимают первое место: здесь на одну общественную зарядную станцию приходится всего пять электромобилей. Такой результат отражает высоко скоординированную инфраструктурную стратегию, при которой зарядные устройства часто устанавливаются по прямым запросам пользователей. В итоге формируется эффективная, ориентированная на спрос сеть, минимизирующая очереди и обеспечивающая максимальную загрузку зарядных станций.

Несмотря на пока сравнительно небольшую долю быстрых зарядных устройств, страна последовательно наращивает мощности. Ожидается, что к 2030 году именно быстрые зарядные станции будут играть все более значимую роль по мере роста числа электромобилей.

Китай занимает второе место по плотности зарядной инфраструктуры — девять электромобилей на одну общественную станцию, — но при этом уверенно лидирует в развертывании быстрых зарядок. Почти половина всех общественных зарядных станций в стране уже относится к категории быстрых зарядных устройств постоянного тока, и, по прогнозам, к 2030 году их доля превысит 50%.

Быстрые зарядные станции особенно важны для обслуживания плотной городской застройки и междугородних поездок, что дополнительно укрепляет доминирующее положение Китая на мировом рынке электромобилей.

Ряд европейских стран располагается в средней части рейтинга: в них на одну общественную зарядную станцию приходится примерно от 10 до 13 электромобилей.

При этом эти государства активно расширяют сеть быстрых зарядных устройств — ожидается, что к 2030 году они будут составлять около трети всей зарядной инфраструктуры.

США, напротив, заметно отстают от этой группы: здесь на одну общественную зарядную станцию приходится в среднем 31 электромобиль.