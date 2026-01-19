Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае археологи обнаружили 3000-летний «парк дикой природы» на руинах Иньсюй

В Китае археологи, работающие на руинах Иньсюй в городском округе Аньян провинции Хэнань, обнаружили доказательства существования «парка дикой природы» более трех тысяч лет назад. Вероятно, коллекциями диких животных управляли представители элиты династии Шан.

Останки диких животных, обнаруженных на руинах Иньсюй (Китай) / © Sina Weibo, Global Times

Как отмечает издание Global Times, находка показывает, что в ранней форме «зоопарки» существовали задолго до императорских зверинцев более поздней китайской истории и до аналогичных учреждений средневековой Европы.

Ученые нашли 19 небольших и средних жертвенных ям, расположенных в зоне императорских гробниц. Исследования показали, что эти ямы относятся к периоду династии Шан — примерно между 1600 и 1046 годами до нашей эры.

Обнаруженный комплекс останков животных включал в том числе фрагменты костей буйволов, оленей, косуль, леопардов, а также некоторых видов птиц. По мнению исследователей, владельцы целенаправленно отбирали и содержали животных.

В 13 из 19 ям археологи нашли в общей сложности 29 бронзовых колокольчиков. Некоторые из них находились возле шей или голов животных. По мнению ученых, находка укрепляет предположение, что животных содержали живыми и, возможно, обучали. Исследователь Цзэн Юйли пояснил, что колокольчики могли использоваться для контроля и идентификации животных.

Младший научный сотрудник Китайской академии общественных наук Ли Сяомэн отметил, что редких и экзотических животных могли содержать в императорских садах или загонах, находившихся под покровительством знати династии Шан.

Исследователи отметили, что во время правления династии Шан существовала единая система, включающая отбор, выращивание и ритуальное использование животных.

В расположенных неподалеку ямах исследователи нашли скелеты людей, слонов и лошадей. Особенно примечательными ученым показались останки лошадей. Во всех случаях их хоронили в четном количестве, а на некоторых черепах ученые зафиксировали углубления в области темени. По мнению исследователей, это свидетельствует о существовании обрядов, практиковавшихся во время государственных церемоний.

Руины Иньсюй — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и ядро Национального археологического парка Иньсюй. Эти руины помогают понять, как в древние времена формировалась китайская государственность. Именно там, еще в первой половине XX века, исследователи обнаружили гадательные кости — древнейший образец китайской письменности.