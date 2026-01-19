  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
19 января, 09:13
Рейтинг: +773
Посты: 1830

GWM представила первую в мире полностью интегрированную силовую установку с ИИ

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors (GWM) объявил, что не намерен развивать гибридные машины, представив GWM One — первую в мире полностью интегрированную платформу силовой установки, управляемую искусственным интеллектом (ИИ).

Сообщество
# ИИ
# Китай
# транспорт
# электромобили
Изображение силовой установки GWM / © GWM
Изображение силовой установки GWM / © GWM

Недавно Great Wall Motors представила свою новейшую разработку — платформу GWM One, позиционируя ее как архитектуру нового поколения, рассчитанную на поддержку сразу нескольких типов силовых установок. В ходе презентации компания обозначила свое стратегическое направление, сделав акцент на расширении линейки электрифицированных моделей и развитии комплексных решений с использованием ИИ, которые лягут в основу будущих автомобилей бренда.

Во время мероприятия президент Great Wall Motors Му Фэн также подробно остановился на позиции компании в отношении электромобилей с удлинителем пробега (range extender), в качестве которого используется небольшой компактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Он подчеркнул, что автопроизводитель «не будет заниматься range extender», отметив, что, хотя такие системы технически реализуемы, они обладают недостатками по сравнению с прямым приводом — прежде всего в условиях, где эффективность имеет решающее значение. По его словам, это своего рода компромисс и «короткий путь», на который компания идти не намерена.

Му Фэн разъяснил принцип работы систем с удлинителем пробега, указав, что в них двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, которая затем проходит через несколько контуров управления, прежде чем поступить к тяговому электромотору и вновь преобразоваться в механическую энергию на колесах.

По его словам, столь длинная энергетическая цепочка неизбежно приводит к каскадным потерям эффективности, особенно на средних и высоких скоростях. В результате такие решения уступают системам с прямым приводом и хуже соответствуют видению компании, ориентированному на высокую производительность и максимальную энергоэффективность. 

В GWM также сослались на результаты внутренних испытаний, согласно которым системы с удлинителем пробега в сопоставимых условиях как минимум на 13% менее эффективны, чем силовые установки с прямым приводом. Исходя из этих данных, Му Фэн назвал подобный подход «техническим упрощением» и «компромиссом с самой сутью мобильности».

Одновременно компания представила платформу GWM One, которую называет первой в мире изначально ИИ-ориентированной автомобильной архитектурой, охватывающей всю силовую установку. Разработанная с прицелом на универсальность, платформа способна поддерживать широкий спектр силовых агрегатов: от автомобилей на топливных элементах и классических ДВС до полностью электрических, гибридных и подключаемых гибридных моделей.

Такой мультиэнергетический концепт позволяет адаптировать платформу под различные сегменты автомобилей, одновременно интегрируя передовые алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации характеристик и энергоэффективности. В GWM подчеркнули, что GWM One поддерживает двухмоторные схемы как на передней, так и на задней оси, модульную конструкцию кузова и интеллектуальное управление распределением крутящего момента.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Палеонтология — 2025. Не только динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Янв
2000
Экзопланеты — миры иных звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
1000
Итоги 2025 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Семь констант математики
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва
Лекция
21 Янв
600
Инсульт и инфаркт миокарда; как защитить себя от катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Янв
1200
Археологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# глаза
# движение глаз
# искусственный интеллект
# мозг
# технологии
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

    19 января, 07:55

  2. Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

    18 января, 11:45

  3. Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

    17 января, 16:08

  4. Ученые впервые напечатали 3D-объекты внутри живых клеток

    17 января, 09:54
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Sam Dowson
42 минуты назад
"Белки животного происхождения содержат аминокислоты, которые активируют сложный клеточный механизм — сигнальный путь mTOR." - написано так, словно

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Мустафа Агаев
2 часа назад
007770077, да вроде нет, я вообще не из Казахстана, просто объясняю им что он хочет, а что смешного?

Инфографика: самая длинная сухопутная граница для каждой европейской страны

Мустафа Агаев
2 часа назад
Александр, интересно, почему же🫠

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

София Алексеева
2 часа назад
Что касается некропостинга: т.е. человечеству, возможно, со временем придётся существенно расширить понятие "зоны обитаемости"?

Неуглеродные формы жизни

София Алексеева
2 часа назад
Да бог с ним, с питоном, какова судьба "кролика" за 4 килобакса? Атака питона - это проглатывание "кролика"? Что с ним после - он одноразовый, или ему

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Momina Habib
5 часов назад
Pluto TV is a free and legal streaming platform offering hundreds of live channels and thousands of on-demand movies and shows. With minimal ads and support across mobile, smart TVs, and desktops, it delivers a smooth, simple, and cost-free entertainment experience for

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Аркадий Неизвестно
5 часов назад
Марина, написано же -"гуманно убирают". Во все времена обезглавливание было гуманным способом лишения жизни. Кроме палача с топором - он иногда

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Марина Погадаева
6 часов назад
А что потом делают с питонами?

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

faisal khan
7 часов назад
That’s an interesting point. With AI changing how people connect and find opportunities, platforms like PK67 also show how technology can create new digital spaces for engagement and rewards. While dating apps evolve in unexpected ways, gaming platforms such as PK67

Из-за искусственного интеллекта люди начали искать работу в приложениях для знакомств 

Aleksei Romanov
7 часов назад
klim, А кто "нам" в Новосибе по вашему должен бить по станциям перекидки колёсных пар ЖД?

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Sk Bs
10 часов назад
Вавилон - 5? Не, не слышал.

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Иван Колупаев
10 часов назад
Rinat, ну когда автор топил за ковидлу он перестал верить официальной статистике довольно быстро. Хоть поначалу пытался оправдать малое количество

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Dmitriy
11 часов назад
Александр, России уже нет на карте для некоторых стран ага.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Михаил Владимирович
11 часов назад
Не путайте активы с реалтными деньгами. Этот график показывает на сколько население этих стран закредетовано, а точнее эти деньги никогда банки

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Окопы ПМВ
11 часов назад
А почему так далеко полезли чтобы насочинять такой бред? Могли эти скопления и в нашей Галактике поискать. Только не нашли их в Галактике. Поэтому

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Окопы ПМВ
12 часов назад
Я думал что эту тему закрыли лет 30 назад. Но нет, до сих пор обсуждают. С переменным успехом. Продолжение следует...

Расчеты астрономов «удушили» жизнь вокруг самых массовых звезд Вселенной

Талантливый Mr.ripley
12 часов назад
Тебе ссы в глаза, всё божья роса!

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Окопы ПМВ
12 часов назад
Обычная старая галактика. Которая наглядно подтверждает, что никакого Большого взрыва не было и быть не могло. А в этой статье, вместо того чтобы

Сверхмассивная черная дыра «задушила» древнюю галактику

Александр Березин
12 часов назад
Александр, ну и я же вас не оскорбляю. Всего лишь отмечаю, что вы с серьезностью умалишенного рассуждаете о "колонизации" землянами простейших

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

саня
12 часов назад
а где Эпштейн?

Инфографика: на каких частных островах живут миллиардеры

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно