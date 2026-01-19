Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

GWM представила первую в мире полностью интегрированную силовую установку с ИИ

Изображение силовой установки GWM / © GWM

Недавно Great Wall Motors представила свою новейшую разработку — платформу GWM One, позиционируя ее как архитектуру нового поколения, рассчитанную на поддержку сразу нескольких типов силовых установок. В ходе презентации компания обозначила свое стратегическое направление, сделав акцент на расширении линейки электрифицированных моделей и развитии комплексных решений с использованием ИИ, которые лягут в основу будущих автомобилей бренда.

Во время мероприятия президент Great Wall Motors Му Фэн также подробно остановился на позиции компании в отношении электромобилей с удлинителем пробега (range extender), в качестве которого используется небольшой компактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Он подчеркнул, что автопроизводитель «не будет заниматься range extender», отметив, что, хотя такие системы технически реализуемы, они обладают недостатками по сравнению с прямым приводом — прежде всего в условиях, где эффективность имеет решающее значение. По его словам, это своего рода компромисс и «короткий путь», на который компания идти не намерена.

Му Фэн разъяснил принцип работы систем с удлинителем пробега, указав, что в них двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, которая затем проходит через несколько контуров управления, прежде чем поступить к тяговому электромотору и вновь преобразоваться в механическую энергию на колесах.

По его словам, столь длинная энергетическая цепочка неизбежно приводит к каскадным потерям эффективности, особенно на средних и высоких скоростях. В результате такие решения уступают системам с прямым приводом и хуже соответствуют видению компании, ориентированному на высокую производительность и максимальную энергоэффективность.

В GWM также сослались на результаты внутренних испытаний, согласно которым системы с удлинителем пробега в сопоставимых условиях как минимум на 13% менее эффективны, чем силовые установки с прямым приводом. Исходя из этих данных, Му Фэн назвал подобный подход «техническим упрощением» и «компромиссом с самой сутью мобильности».

Одновременно компания представила платформу GWM One, которую называет первой в мире изначально ИИ-ориентированной автомобильной архитектурой, охватывающей всю силовую установку. Разработанная с прицелом на универсальность, платформа способна поддерживать широкий спектр силовых агрегатов: от автомобилей на топливных элементах и классических ДВС до полностью электрических, гибридных и подключаемых гибридных моделей.

Такой мультиэнергетический концепт позволяет адаптировать платформу под различные сегменты автомобилей, одновременно интегрируя передовые алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации характеристик и энергоэффективности. В GWM подчеркнули, что GWM One поддерживает двухмоторные схемы как на передней, так и на задней оси, модульную конструкцию кузова и интеллектуальное управление распределением крутящего момента.