Китайская компания создала самого маленького в мире гуманоидного робота, способного учиться и развиваться
Запуск серии роботов Prime знаменует собой важный поворот в сторону персональной робототехники. На прошлой неделе китайская робототехническая компания PrimeBot представила Prime — линейку персональных роботов, созданных для движения, общения и взаимодействия с людьми через запрограммированные «личности».
В рамках серии Prime компания выпустила две модели — Prime Q1 и Prime T1, каждая из которых ориентирована на разные сценарии использования и потребности пользователей.
Роботы Prime не предназначены для работы в жестко заданных ролях. Напротив, они создаются для личного владения и длительного сосуществования с человеком. Компания позиционирует их как компаньонов, с которыми можно жить и взаимодействовать, постепенно выстраивая эмоциональную связь.
В основе этого концепта лежит архитектура совместного сотворчества PrimeBot. Роботы Prime представляют собой адаптивные воплощенные системы, способные обучаться, развиваться и проявлять поведение в процессе постоянного взаимодействия.
Построенные на открытой платформе, эти роботы поощряют коллективную разработку — от внешнего облика и стиля взаимодействия до функциональных возможностей, превращая владение роботом в активный творческий процесс, а не в разовую покупку.
Prime Q1 описывается как «самый маленький в мире» полнофункциональный гуманоидный робот с силовым управлением. Он ориентирован на разработчиков, педагогов и технологических энтузиастов и служит платформой для создания воплощенного интеллекта. Несмотря на компактные размеры, робот поддерживает выразительные движения всего тела, эмоционально отзывчивое взаимодействие и глубокую настройку поведения.
Модульная конструкция и опциональные корпуса, напечатанные на 3D-принтере, позволяют пользователям самостоятельно формировать внешний вид, «характер» и функции робота, превращая Prime Q1 в развивающийся проект, а не в законченный продукт.
Prime T1, в свою очередь, предназначен для повседневной жизни. Он позиционируется как первый в мире потребительский трансформируемый робот, способный переходить от колесной гуманоидной конфигурации, удобной для помещений, к бионической четвероногой форме, подходящей для передвижения на улице.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
