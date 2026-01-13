Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайская компания создала самого маленького в мире гуманоидного робота, способного учиться и развиваться

Запуск серии роботов Prime знаменует собой важный поворот в сторону персональной робототехники. На прошлой неделе китайская робототехническая компания PrimeBot представила Prime — линейку персональных роботов, созданных для движения, общения и взаимодействия с людьми через запрограммированные «личности».

Робот Prime Q1 / © AGIBOT / PrimeBot

В рамках серии Prime компания выпустила две модели — Prime Q1 и Prime T1, каждая из которых ориентирована на разные сценарии использования и потребности пользователей.

Роботы Prime не предназначены для работы в жестко заданных ролях. Напротив, они создаются для личного владения и длительного сосуществования с человеком. Компания позиционирует их как компаньонов, с которыми можно жить и взаимодействовать, постепенно выстраивая эмоциональную связь.

В основе этого концепта лежит архитектура совместного сотворчества PrimeBot. Роботы Prime представляют собой адаптивные воплощенные системы, способные обучаться, развиваться и проявлять поведение в процессе постоянного взаимодействия.

Построенные на открытой платформе, эти роботы поощряют коллективную разработку — от внешнего облика и стиля взаимодействия до функциональных возможностей, превращая владение роботом в активный творческий процесс, а не в разовую покупку.

Prime Q1 описывается как «самый маленький в мире» полнофункциональный гуманоидный робот с силовым управлением. Он ориентирован на разработчиков, педагогов и технологических энтузиастов и служит платформой для создания воплощенного интеллекта. Несмотря на компактные размеры, робот поддерживает выразительные движения всего тела, эмоционально отзывчивое взаимодействие и глубокую настройку поведения.

Модульная конструкция и опциональные корпуса, напечатанные на 3D-принтере, позволяют пользователям самостоятельно формировать внешний вид, «характер» и функции робота, превращая Prime Q1 в развивающийся проект, а не в законченный продукт.

Prime T1, в свою очередь, предназначен для повседневной жизни. Он позиционируется как первый в мире потребительский трансформируемый робот, способный переходить от колесной гуманоидной конфигурации, удобной для помещений, к бионической четвероногой форме, подходящей для передвижения на улице.