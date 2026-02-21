Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае на испытательном корабле заметили одну из крупнейших современных артиллерийских установок
На китайском корабле для испытаний вооружений появилась, предположительно, новая 155-миллиметровая корабельная артиллерийская установка — крупнейшая из когда-либо устанавливавшихся на кораблях ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Орудие способно значительно усилить возможности флота по огневой поддержке десантных операций, а также по поражению морских и, потенциально, воздушных целей.
Снимок, распространившийся в Сети, демонстрирует испытательный корабль типа 910 с крупнокалиберной башенной установкой в носовой части. Фото, по всей видимости, сделано на верфи Ляонин (также известной как Dalian Liaoning South Shipyard), расположенной рядом с военно-морской базой Лушунь. Ранее эта верфь уже фигурировала в проектах по испытанию перспективных китайских кораблей, включая малозаметные корветы или легкие фрегаты.
Несмотря на ограниченность доступной информации, внешний вид башни соответствует данным, появлявшимся в течение последнего года о разработке в Китае новой 155-миллиметровой морской артсистемы.
Согласно ранее опубликованной табличке с техническими характеристиками, масса установки составляет около 21 800 килограммов. Также сообщалось о возможности применения управляемых снарядов.
Разработку связывают с подразделением Inner Mongolia Northern Heavy Industries Group, входящим в государственный промышленный гигант China North Industries Group Corporation (NORINCO), который занимается производством тяжелой военной техники, включая сухопутные 155-миллиметровые гаубицы.
На сегодняшний день самым крупным калибром в строю НОАК остается 130-миллиметровая одноствольная установка H/PJ-38 (также обозначаемая H/PJ-45), созданная на основе советской AK-130.
Максимальная дальность стрельбы AK-130 оценивается примерно в 23 километра. Можно предположить, что новая 155-миллиметровая система обеспечит значительно большую дальность и, вероятно, более широкий спектр боеприпасов.
