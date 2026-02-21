  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
21 февраля, 08:57
Рейтинг: +762
Посты: 2323

В Китае на испытательном корабле заметили одну из крупнейших современных артиллерийских установок

На китайском корабле для испытаний вооружений появилась, предположительно, новая 155-миллиметровая корабельная артиллерийская установка — крупнейшая из когда-либо устанавливавшихся на кораблях ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Сообщество
# Китай
# оружие
# технологии
# флот
В Китае на испытательном корабле заметили крупнейшую современную артиллерийскую установку / © Weibo
В Китае на испытательном корабле заметили крупнейшую современную артиллерийскую установку / © Weibo

Орудие способно значительно усилить возможности флота по огневой поддержке десантных операций, а также по поражению морских и, потенциально, воздушных целей.

Снимок, распространившийся в Сети, демонстрирует испытательный корабль типа 910 с крупнокалиберной башенной установкой в носовой части. Фото, по всей видимости, сделано на верфи Ляонин (также известной как Dalian Liaoning South Shipyard), расположенной рядом с военно-морской базой Лушунь. Ранее эта верфь уже фигурировала в проектах по испытанию перспективных китайских кораблей, включая малозаметные корветы или легкие фрегаты.

Несмотря на ограниченность доступной информации, внешний вид башни соответствует данным, появлявшимся в течение последнего года о разработке в Китае новой 155-миллиметровой морской артсистемы.

Согласно ранее опубликованной табличке с техническими характеристиками, масса установки составляет около 21 800 килограммов. Также сообщалось о возможности применения управляемых снарядов.

Разработку связывают с подразделением Inner Mongolia Northern Heavy Industries Group, входящим в государственный промышленный гигант China North Industries Group Corporation (NORINCO), который занимается производством тяжелой военной техники, включая сухопутные 155-миллиметровые гаубицы.

На сегодняшний день самым крупным калибром в строю НОАК остается 130-миллиметровая одноствольная установка H/PJ-38 (также обозначаемая H/PJ-45), созданная на основе советской AK-130. 

Максимальная дальность стрельбы AK-130 оценивается примерно в 23 километра. Можно предположить, что новая 155-миллиметровая система обеспечит значительно большую дальность и, вероятно, более широкий спектр боеприпасов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
850
Чувство ритма. Нейробиология точности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 февраля, 10:17
Игорь Байдов

Динозавра с «парусом» на спине исключили из морских хищников

Палеонтологи давно спорят об образе жизни спинозавров. Одни ученые полагают, что эти динозавры были отменными пловцами, способными охотиться в воде. Другие называют их преимущественно прибрежными хищниками, которые ловили рыбу на мелководье. Новая находка поставила точку в споре.

Палеонтология
# динозавры
# доисторическое животное
# спинозавр
20 февраля, 16:36
Александр Березин

Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.

Медицина
# близорукость
# здоровье
# зрение
# медицина
19 февраля, 13:57
Татьяна Зайцева

Дендрохронология позволила установить точный возраст деревянного гроба «принцессы из Багича»

Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.

Археология
# гроб
# датировка
# дендрохронология
# Железный век
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

    20 февраля, 16:36

  2. Специфические запахи человека могут указывать на конкретные заболевания

    20 февраля, 14:02

  3. Женская дружба помогла самкам оленей в выживании

    20 февраля, 12:24

  4. «Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

    20 февраля, 12:09
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Vitaliy E Vas
4 минуты назад
Андрей, У них коренного населения всего десяток миллионов. Остальные - рабы.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Vitaliy E Vas
6 минут назад
Pan, Тогда расскажите нам, необразованным, какая страна ещё использует технологии замкнутого ядерно-топливного цикла?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Леонид К
12 минут назад
Savan, Оно не может... Оно сейчас перечитывает БУКВАРЬ ... Что-то с памятью его – стало ...

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Фарида Таланова
14 минут назад
Pan, мы не обольщаемся. Мы знаем. Все, вами перечисленные страны ,строят только внутри своей страны Или вы знаете те страны, где они введите

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Taras Podobedov
17 минут назад
Василий, чтобы один раз посадить Буран в автоматическом(?) режиме, было построено две полосы в разных частях Союза, и создана целая служба,

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Сергей Механик
17 минут назад
reiter, может быть. Однако я не сторонник религиозных мифологий. Просто хочется узнать и понять истину, какой бы она ни была.

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Леонид К
17 минут назад
Руслан, Что не удивляет. Особенно, если об этом пишет свiдомиц громадянин-404

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

StaSrus
18 минут назад
Василий, ну как там "Буран" себя чувствует? Летает, или..?

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Сергей Механик
21 минута назад
Любовь, если я вас правильно понимаю, вопрос происхождения Вселенной и причины "Большого взрыва" - это не к науке. Или может у нее уже есть на это

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

всякое разное
28 минут назад
Иван, не чмущает что с 2026 года Пыня запретил проверять чинуш на доходы и сбережения? Ну на тех, естественно кто в думе сидит. Всë там схвачено уже

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Amir Sharipov
1 час назад
https://new.psy-ufa.ru/tests/5

Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Autotrade222
1 час назад
Игорь, тебя холопа забыли спросить.

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Вячеслав Вахрамеев
1 час назад
У каждого своя логика . Я думаю , что изначально строится что- то другое под видом заявленного строительства иначе как- то грустно становится за

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Андрей Артамонов
1 час назад
У них есть деньги на такие грандиозные проекты,а у нас пенсии не могут повысить,деньги от продажи ресурсов куда то испаряются.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Sam Dowson
1 час назад
reiter, да, в 13 млрд лет от рождества христова. Летают там в небесах и светят своими стигматами телескопам на радость. И коли уж они там, то там и рай, не

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, Ничего не смутило? Нет, цитата не противоречит предыдущему утверждению. Н в целом, в статьях меня порой много что смущает, если

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Артём
2 часа назад
Нейросети в пустыне? Гинеально! Какже будут охлождать дата сервера? Чем? Горячим воздухом, песком?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Serhii Feofanov
2 часа назад
Наталья, Здравия желаю ! Не знаю в каком Вы звании, но путь в России сейчас прямиком в задницу.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Юрий
2 часа назад
Алексей, это не имя, это диагноз... (С) 🤣

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Serhii Feofanov
2 часа назад
Polo, Они в море не купаются. Даже вечером по набережной не особо гуляют. В общем им похеру на море. Они любят ночью выезжать в пустыню на пикник. Вся

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно