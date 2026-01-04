Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: каким странам и территориям угрожал Дональд Трамп
Во время своего второго срока президент США Дональд Трамп угрожал другим странам, в том числе военными атаками. На инфографике отмечены государства и территории, которые привлекли внимание Трампа. Инфографику составили до январских событий в Венесуэле.
2026 год начался с атаки США на Венесуэлу. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по объектам в стране, а также вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его жену.
Венесуэла — не единственная страна, которая привлекла внимание Трампа. Он неоднократно заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США. Однако непосредственно военным вторжением Трамп Канаде не угрожал.
Еще одной территорией, которую захотел присоединить Трамп, была Гренландия, принадлежащая Дании. Американский президент предлагал купить остров, но Дания предложение отвергла.
Американский президент в феврале 2025 года обратил внимание на сектор Газа. Он предложил по окончанию военных действий взять территорию под американский контроль. Его инициатива столкнулась с резкой критикой, в том числе со стороны Лиги арабских государств. Сам Трамп критиковал другие страны, когда они признали Палестину независимым государством.
Трамп угрожал нанести удары по территории Мексики. Он объяснял это борьбой с крупными наркокартелями. Также он предлагал отправить в Мексику американские войска для борьбы с наркотрафиком. В Мексике предложения отвергли.
Заявления Трампа касались и Панамы. Он утверждал, что хочет вернуть Панамский канал под контроль США. Американский президент жаловался, что на канал влияет Китай, а американские суда вынуждены платить слишком высокие тарифы за проход через него. Канал остался под управлением Панамы, хотя страна в итоге пошла на некоторые уступки, в том числе отказавшись от контракта с китайской компанией.
Не все угрозы Трампа заканчивались публикациями в прессе и дипломатическими переговорами. В октябре 2025 года американский президент заявил, что Нигерия не защищает свое христианское население. В конце декабря США нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства» на северо-западе страны. Представители Нигерии назвали удары продолжением сотрудничества в сфере безопасности.
Еще одной страной, которой угрожал Трамп был Иран. В июне США нанесли удары по трем объектам страны, связанным с ядерной программой. Уже в январе 2026 года американский президент пообещал прийти на помощь протестующим, если силовые службы убьют кого-то из митингующих.
