У берегов Дании обнаружили средневековый винтовой корабль
У берегов Копенгагена археологи обнаружили затонувший корабль возрастом около 600 лет. По мнению ученых, это самый большой из найденных винтовых кораблей.
Корабль Svælget 2 в течение шести столетий пролежал на глубине 13 метров в проливе Эресунн. По оценкам морских археологов из Музея кораблей викингов в Роскилле, судно могло перевозить до 300 тонн груза.
Во время раскопок исследователи совершили 289 погружений. Археологи извлекли и обследовали корпус судна, сохранившегося в очень хорошем состоянии. Среди артефактов команда обнаружила обувь, расческу, кастрюлю и деревянный поднос, рассказывающие о повседневной жизни на борту.
Торговые винтовые корабли, подобные Svælget 2, пользовались популярностью в средневековой Северной Европе. Они могли совершать дальние путешествия с минимальным экипажем. Такие судна позволяли перемещать древесину, кирпичи и продукты питания.
Судно достигало в длину примерно 28 метров, в ширину — девяти метров, в высоту — шести метров. Его грузоподъемность составляла примерно 300 тонн. Это самый большой винтовой корабль, обнаруженный на сегодняшний день. По словам археологов, это отражает амбициозные масштабы средневековой торговли.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
