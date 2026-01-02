Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

У берегов Дании обнаружили средневековый винтовой корабль

У берегов Копенгагена археологи обнаружили затонувший корабль возрастом около 600 лет. По мнению ученых, это самый большой из найденных винтовых кораблей.

© Viking Ship Museum

Корабль Svælget 2 в течение шести столетий пролежал на глубине 13 метров в проливе Эресунн. По оценкам морских археологов из Музея кораблей викингов в Роскилле, судно могло перевозить до 300 тонн груза.

Во время раскопок исследователи совершили 289 погружений. Археологи извлекли и обследовали корпус судна, сохранившегося в очень хорошем состоянии. Среди артефактов команда обнаружила обувь, расческу, кастрюлю и деревянный поднос, рассказывающие о повседневной жизни на борту.

Торговые винтовые корабли, подобные Svælget 2, пользовались популярностью в средневековой Северной Европе. Они могли совершать дальние путешествия с минимальным экипажем. Такие судна позволяли перемещать древесину, кирпичи и продукты питания.

Судно достигало в длину примерно 28 метров, в ширину — девяти метров, в высоту — шести метров. Его грузоподъемность составляла примерно 300 тонн. Это самый большой винтовой корабль, обнаруженный на сегодняшний день. По словам археологов, это отражает амбициозные масштабы средневековой торговли.