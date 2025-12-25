Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Меньше чем за месяц: Starlink прирос миллионом пользователей и обновил рекорд роста

Спутниковый интернет-сервис Starlink от компании SpaceX продолжает стремительное глобальное расширение, превысив отметку в девять миллионов активных пользователей всего через несколько недель после того, как число абонентов достигло восьми миллионов.

Оборудование спутниковой связи Starlink / © SpaceX

Этот рубеж наглядно демонстрирует ускоряющиеся темпы роста проекта: сегодня Starlink привлекает более 20 тысяч новых пользователей ежедневно.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, SpaceX заявила, что Starlink обслуживает более девяти миллионов активных клиентов в 155 странах, территориях и рыночных зонах по всему миру. Отметка в восемь миллионов была достигнута в начале ноября, что означает прирост примерно в один миллион абонентов менее чем за семь недель — в среднем около 21 275 новых пользователей в сутки.

Такие темпы роста отражают одновременно растущий спрос на широкополосный интернет в слабо обеспеченных регионах и расширение спутниковой группировки Starlink, которая сегодня насчитывает более 9000 аппаратов на низкой околоземной орбите. Эти спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет по всему миру.

Импульс развития Starlink нарастал постепенно. В декабре 2024 года SpaceX сообщала о 4,6 миллиона клиентов сервиса, к августу 2025 года их число выросло до семи миллионов, а уже в ноябре достигло восьми миллионов. Независимые данные также подтверждают резкий рост использования сервиса: по данным Cloudflare, в 2025 году глобальный веб-трафик от пользователей Starlink увеличился более чем вдвое.

Рост Starlink все теснее связан с финансовыми перспективами SpaceX в целом. Илон Маск ранее заявлял, что спутниковая сеть является «безусловно» крупнейшим источником доходов компании. По данным СМИ, SpaceX может готовиться к первичному публичному размещению акций уже в следующем году, при оценке бизнеса вплоть до 1,5 триллиона долларов.