Меньше чем за месяц: Starlink прирос миллионом пользователей и обновил рекорд роста
Спутниковый интернет-сервис Starlink от компании SpaceX продолжает стремительное глобальное расширение, превысив отметку в девять миллионов активных пользователей всего через несколько недель после того, как число абонентов достигло восьми миллионов.
Этот рубеж наглядно демонстрирует ускоряющиеся темпы роста проекта: сегодня Starlink привлекает более 20 тысяч новых пользователей ежедневно.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X, SpaceX заявила, что Starlink обслуживает более девяти миллионов активных клиентов в 155 странах, территориях и рыночных зонах по всему миру. Отметка в восемь миллионов была достигнута в начале ноября, что означает прирост примерно в один миллион абонентов менее чем за семь недель — в среднем около 21 275 новых пользователей в сутки.
Такие темпы роста отражают одновременно растущий спрос на широкополосный интернет в слабо обеспеченных регионах и расширение спутниковой группировки Starlink, которая сегодня насчитывает более 9000 аппаратов на низкой околоземной орбите. Эти спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет по всему миру.
Импульс развития Starlink нарастал постепенно. В декабре 2024 года SpaceX сообщала о 4,6 миллиона клиентов сервиса, к августу 2025 года их число выросло до семи миллионов, а уже в ноябре достигло восьми миллионов. Независимые данные также подтверждают резкий рост использования сервиса: по данным Cloudflare, в 2025 году глобальный веб-трафик от пользователей Starlink увеличился более чем вдвое.
Рост Starlink все теснее связан с финансовыми перспективами SpaceX в целом. Илон Маск ранее заявлял, что спутниковая сеть является «безусловно» крупнейшим источником доходов компании. По данным СМИ, SpaceX может готовиться к первичному публичному размещению акций уже в следующем году, при оценке бизнеса вплоть до 1,5 триллиона долларов.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
