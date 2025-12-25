Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Renault Filante превзошел ожидания по эффективности электромобилей, проехав более 1000 километров на одной зарядке
В конце 2025 года Renault тихо, без громких презентаций, добилась по-настоящему знакового результата для всей отрасли электромобилей — достижения, о котором заговорили по всему миру. Их одноместный концепт-кар Filante Record 2025 сумел преодолеть 1000 километров на одной зарядке аккумулятора, причем на скоростях, сопоставимых с движением по автомагистралям.
Испытание состоялось 18 декабря на тестовой трассе в Марокко. Трое пилотов по очереди управляли машиной, пройдя 239 кругов по 4,2-километровому кольцу. В сумме автомобиль преодолел 1 008 километров менее чем за десять часов. Средняя скорость составила 102 километра в час — уровень, характерный для крейсерского движения на автострадах во многих странах.
Энергопотребление оказалось поразительно низким — всего 7,8 киловатт-часа на 100 километров. Это особенно впечатляет с учетом того, что Filante использовал стандартный аккумулятор емкостью 87киловатт-часов, аналогичный тем, что устанавливаются на серийные модели вроде Renault Scenic E-Tech. После завершения заезда в батарее оставалось еще 11% заряда — достаточно, чтобы проехать примерно 120 километров на той же скорости.
Инженеры сознательно сделали ставку не на максимальную мощность, а на предельную эффективность. Масса автомобиля составляет всего 1000 килограммов — такого результата удалось добиться благодаря сочетанию углепластика, алюминиевых сплавов и деталей, напечатанных на 3D-принтере из материала Scalmalloy. Кроме того, в конструкции отказались от традиционных механических приводов, заменив их системами рулевого управления и тормозов с электронным управлением.
Настоящий прорыв достигли в аэродинамике. В ходе испытаний в аэродинамической трубе коэффициент лобового сопротивления удалось снизить примерно до 0,3. Колесные обтекатели закрепили непосредственно на ободах, что позволило воздуху свободно обтекать элементы подвески. Воздухозаборники уменьшили до минимально возможных размеров, обеспечивающих необходимое охлаждение. А компания Michelin специально разработала для Filante уникальные шины с крайне низким сопротивлением качению.
Дизайн автомобиля отсылает к легендарным рекордным моделям Renault прошлого — таким как 40 CV 1925 года и газотурбинная Étoile Filante 1956 года. Удлиненный нос плавно переходит в стеклянную «пузырьковую» кабину, а хвост резко обрывается. Образ дополняет яркий ультрафиолетово-синий цвет, подчеркивающий ретрофутуристический характер машины.
Заезд начинал Лоран Юргон, проведя за рулем несколько стабильных часов на закате. Затем эстафету приняла Констанс Леро-Рейсер, продолжив движение несмотря на жару. Финальный этап выполнил Артур Феррьер, который и пересек символическую отметку в 1000 километров — при том, что запас энергии еще оставался.
В Renault рассчитывают, что опыт, полученный в ходе проекта Filante Record 2025, найдет практическое применение в будущих серийных электромобилях марки.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
15 Августа, 2016
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
