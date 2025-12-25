Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Renault Filante превзошел ожидания по эффективности электромобилей, проехав более 1000 километров на одной зарядке

В конце 2025 года Renault тихо, без громких презентаций, добилась по-настоящему знакового результата для всей отрасли электромобилей — достижения, о котором заговорили по всему миру. Их одноместный концепт-кар Filante Record 2025 сумел преодолеть 1000 километров на одной зарядке аккумулятора, причем на скоростях, сопоставимых с движением по автомагистралям.

Электромобиль Renault Filante / © Renault

Испытание состоялось 18 декабря на тестовой трассе в Марокко. Трое пилотов по очереди управляли машиной, пройдя 239 кругов по 4,2-километровому кольцу. В сумме автомобиль преодолел 1 008 километров менее чем за десять часов. Средняя скорость составила 102 километра в час — уровень, характерный для крейсерского движения на автострадах во многих странах.

Энергопотребление оказалось поразительно низким — всего 7,8 киловатт-часа на 100 километров. Это особенно впечатляет с учетом того, что Filante использовал стандартный аккумулятор емкостью 87киловатт-часов, аналогичный тем, что устанавливаются на серийные модели вроде Renault Scenic E-Tech. После завершения заезда в батарее оставалось еще 11% заряда — достаточно, чтобы проехать примерно 120 километров на той же скорости.

Инженеры сознательно сделали ставку не на максимальную мощность, а на предельную эффективность. Масса автомобиля составляет всего 1000 килограммов — такого результата удалось добиться благодаря сочетанию углепластика, алюминиевых сплавов и деталей, напечатанных на 3D-принтере из материала Scalmalloy. Кроме того, в конструкции отказались от традиционных механических приводов, заменив их системами рулевого управления и тормозов с электронным управлением.

Настоящий прорыв достигли в аэродинамике. В ходе испытаний в аэродинамической трубе коэффициент лобового сопротивления удалось снизить примерно до 0,3. Колесные обтекатели закрепили непосредственно на ободах, что позволило воздуху свободно обтекать элементы подвески. Воздухозаборники уменьшили до минимально возможных размеров, обеспечивающих необходимое охлаждение. А компания Michelin специально разработала для Filante уникальные шины с крайне низким сопротивлением качению.

Дизайн автомобиля отсылает к легендарным рекордным моделям Renault прошлого — таким как 40 CV 1925 года и газотурбинная Étoile Filante 1956 года. Удлиненный нос плавно переходит в стеклянную «пузырьковую» кабину, а хвост резко обрывается. Образ дополняет яркий ультрафиолетово-синий цвет, подчеркивающий ретрофутуристический характер машины.

Заезд начинал Лоран Юргон, проведя за рулем несколько стабильных часов на закате. Затем эстафету приняла Констанс Леро-Рейсер, продолжив движение несмотря на жару. Финальный этап выполнил Артур Феррьер, который и пересек символическую отметку в 1000 километров — при том, что запас энергии еще оставался.

В Renault рассчитывают, что опыт, полученный в ходе проекта Filante Record 2025, найдет практическое применение в будущих серийных электромобилях марки.