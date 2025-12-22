Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Демонстратор гражданского конвертоплана нового поколения Leonardo выполнил первый полет

Компания Leonardo сообщила о первом полете демонстратора Next Generation Civil Tiltrotor – Technology Demonstrator (NGCTR-TD), состоявшемся 19 декабря 2025 года на предприятии Cascina Costa на севере Италии.

Полет демонстратора NGCTR-TD / © Leonardo

Этот полет стал важной вехой для одной из самых передовых в Европе программ исследований в области гражданских винтокрылых летательных аппаратов, реализуемой в рамках финансируемой ЕС инициативы Clean Sky 2.

Событие официально открыло летно-испытательный этап программы. Демонстратор призван довести до зрелости ключевые технологии, которые будут использованы в будущих поколениях высокоскоростных гражданских конвертопланов большой дальности. Программа NGCTR нацелена на объединение гибкости вертикального взлета и посадки (VTOL), характерной для вертолетов, с крейсерскими характеристиками, близкими к турбовинтовым самолетам, при одновременном значительном снижении воздействия на окружающую среду.

Первый полет представлял собой короткий вылет в режиме висения, предназначенный для проверки устойчивости аппарата и общей работоспособности систем перед переходом к более продолжительным испытаниям. Полет выполнил летчик-испытатель Leonardo Джанфранко Чито на площадке Cascina Costa — там же, где аппарат собрали и провели наземные испытания.

В Leonardo подчеркнули, что первый полет знаменует начало поэтапной летно-испытательной кампании, в ходе которой диапазон режимов полета демонстратора будет постепенно расширяться. Последующие вылеты будут сосредоточены на проверке отдельных подсистем, а затем — на более сложных профилях полета, включая переходы между «вертолетным» и «самолетным» режимами, которые традиционно считаются одними из самых критических этапов для конвертопланов.

NGCTR-TD был разработан в рамках Clean Sky 2 — масштабной европейской программы авиационных исследований, реализуемой в контексте инициативы Horizon 2020. Clean Sky 2 направлена на сокращение выбросов, шума и эксплуатационных затрат в авиации, а также на укрепление промышленной аэрокосмической базы Европы.

Концепт NGCTR ориентирован на крейсерскую скорость порядка 520 километров в час и дальность полета примерно 1 850 километров. Эти показатели значительно превосходят возможности традиционных вертолетов и приближаются к характеристикам региональных турбовинтовых самолетов, при этом сохраняя способность к вертикальному взлету и посадке.