Исторический рубеж: орбитальный аппарат MRO сделал 100-тысячный снимок Марса

Почти за двадцать лет работы у Красной планеты орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал свой 100-тысячный снимок марсианской поверхности с помощью камеры HiRISE.

Вид Большого Сирта стал 100-тысячным изображением, полученным Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Название прибора расшифровывается как High Resolution Imaging Science Experiment («Научный эксперимент по получению изображений высокого разрешения»). Именно HiRISE обеспечивает миссию детализированными фотографиями ударных кратеров, песчаных дюн, ледяных отложений и потенциальных площадок для посадки. Эти данные помогают ученым глубже понять Марс и подготовиться к будущим пилотируемым миссиям NASA.

Юбилейный кадр, полученный 7 октября, запечатлел горы и дюны в районе Большой Сирт — примерно в 80 километрах к юго-востоку от кратера Езеро, который сейчас исследует марсоход Perseverance. Ученые проанализировали изображение, чтобы лучше разобраться в источниках песка, переносимого ветром и накапливающегося в рельефе местности, где со временем формируются дюны.

Сюжет юбилейного снимка предложил старшеклассник через сайт HiWish, где любой желающий может рекомендовать участки Марса для изучения. Сотрудники Университета Аризоны в Тусоне, который управляет камерой, также создают трехмерные модели изображений HiRISE, позволяя зрителям совершать виртуальные пролеты над поверхностью планеты.

«Камера HiRISE не просто показала, насколько марсианская поверхность отличается от земной, — она наглядно продемонстрировала, как эта поверхность меняется со временем», — отметила научный руководитель проекта MRO Лесли Тамппари из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.



