Исторический рубеж: орбитальный аппарат MRO сделал 100-тысячный снимок Марса
Почти за двадцать лет работы у Красной планеты орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал свой 100-тысячный снимок марсианской поверхности с помощью камеры HiRISE.
Название прибора расшифровывается как High Resolution Imaging Science Experiment («Научный эксперимент по получению изображений высокого разрешения»). Именно HiRISE обеспечивает миссию детализированными фотографиями ударных кратеров, песчаных дюн, ледяных отложений и потенциальных площадок для посадки. Эти данные помогают ученым глубже понять Марс и подготовиться к будущим пилотируемым миссиям NASA.
Юбилейный кадр, полученный 7 октября, запечатлел горы и дюны в районе Большой Сирт — примерно в 80 километрах к юго-востоку от кратера Езеро, который сейчас исследует марсоход Perseverance. Ученые проанализировали изображение, чтобы лучше разобраться в источниках песка, переносимого ветром и накапливающегося в рельефе местности, где со временем формируются дюны.
Сюжет юбилейного снимка предложил старшеклассник через сайт HiWish, где любой желающий может рекомендовать участки Марса для изучения. Сотрудники Университета Аризоны в Тусоне, который управляет камерой, также создают трехмерные модели изображений HiRISE, позволяя зрителям совершать виртуальные пролеты над поверхностью планеты.
«Камера HiRISE не просто показала, насколько марсианская поверхность отличается от земной, — она наглядно продемонстрировала, как эта поверхность меняется со временем», — отметила научный руководитель проекта MRO Лесли Тамппари из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
