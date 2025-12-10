Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Производитель умных часов разработал кольцо, позволяющее сохранить мимолетные мысли
Компания Pebble, известная своими смарт-часами, разработала умное кольцо, которое призвано выполнять одну единственную задачу — записывать мимолетные мысли. Создатель бренда Эрик Мигиковский, недавно вернувший компанию, назвал его «внешней памятью» для мозга.
Кольцо выполнено из нержавеющей стали и выпускается в трех цветах. У него есть только одна кнопка, которую нужно нажать, чтобы активировать микрофон. После этого пользователь может надиктовать речь, которая отправится в заметки на телефоне.
Функция не требует подключения к интернету и абонентской платы. По словам Мигиковского, соединение между кольцом и телефоном зашифровано. Кроме того, гаджет не записывает речь постоянно.
Это кольцо — фактически одноразовое. Его батареи хватит на 12-15 часов активной работы, а зарядить его невозможно. Как заявил Мигиковский, аккумуляторная батарея сделала бы кольцо дороже и более громоздким. По мнению разработчиков, оно может прослужить около двух лет.
По предзаказу кольцо обойдется в 75 долларов. Начать доставку компания планирует в марте 2026 года. Тогда его цена возрастет до 99 долларов.
