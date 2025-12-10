Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый тренд среди техноэлиты: основание частных городов за пределами США

На «Конференции сетевого государства», прошедшей в Сингапуре в начале октября, бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан представил свое видение «окончательного выхода» элиты техиндустрии из «разлагающихся» Соединенных Штатов. «Можно с уверенностью сказать, что в 2025 году у нас есть движение», — провозгласил Шринивасан.

Проект города Проспера / © Prospera

Это движение — рост так называемых «стартап-сообществ», про-корпоративной, антиправительственной коалиции техномагнатов, либертарианских идеалистов и теоретиков неолиберальной экономики.

Как отметило издание Financial Times в своем новом расследовании, движение действительно набирает силу. То, что когда-то было материалом для антиутопий вроде серии Bioshock, теперь воплощается в деятельность более чем 120 стартап-сообществ по всему миру. Все они стремятся возвести специально построенные города, чтобы привлечь миллиардеров, которые считают себя притесненными организованным обществом.

Шринивасан, например, руководит «Сетевой школой» на искусственном острове в Сингапуре, известном как Forest City. Его описывают как «сообщество на фронтире для технооптимистов» и «общество-как-услуга». Базовое членство в школе стоит 1500 долларов в месяц. За эти деньги участники получают доступ к «коворкингам», «высокоскоростному Wi-Fi» и даже «офисным капсулам».

Однако стартап-сообщества — вовсе не новая причуда. На протяжении десятилетий либертарианцы мечтали о способах вырваться из пут организованного общества. Один из заметных примеров — Проспера, либертарианский «чартерный город», функционирующий как безудержная налоговая гавань на острове Роатан в Гондурасе. Проспера привлекла более 100 миллионов долларов инвестиций от технолибертарианцев вроде Питера Тиля, Адама Дрейпера и Марка Андриссена.

Хотя Проспера изначально подавалась как частный город-компания с низкими налогами и крайне мягким регулированием, эксперимент стремительно катится к провалу после ареста бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в США. Именно Эрнандес и его режим обеспечили Проспере уникальный юридический статус, но его преемница, Сиомара Кастро, сделала изгнание проекта одной из центральных тем своей политической программы.