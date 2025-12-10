Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый тренд среди техноэлиты: основание частных городов за пределами США
На «Конференции сетевого государства», прошедшей в Сингапуре в начале октября, бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан представил свое видение «окончательного выхода» элиты техиндустрии из «разлагающихся» Соединенных Штатов. «Можно с уверенностью сказать, что в 2025 году у нас есть движение», — провозгласил Шринивасан.
Это движение — рост так называемых «стартап-сообществ», про-корпоративной, антиправительственной коалиции техномагнатов, либертарианских идеалистов и теоретиков неолиберальной экономики.
Как отметило издание Financial Times в своем новом расследовании, движение действительно набирает силу. То, что когда-то было материалом для антиутопий вроде серии Bioshock, теперь воплощается в деятельность более чем 120 стартап-сообществ по всему миру. Все они стремятся возвести специально построенные города, чтобы привлечь миллиардеров, которые считают себя притесненными организованным обществом.
Шринивасан, например, руководит «Сетевой школой» на искусственном острове в Сингапуре, известном как Forest City. Его описывают как «сообщество на фронтире для технооптимистов» и «общество-как-услуга». Базовое членство в школе стоит 1500 долларов в месяц. За эти деньги участники получают доступ к «коворкингам», «высокоскоростному Wi-Fi» и даже «офисным капсулам».
Однако стартап-сообщества — вовсе не новая причуда. На протяжении десятилетий либертарианцы мечтали о способах вырваться из пут организованного общества. Один из заметных примеров — Проспера, либертарианский «чартерный город», функционирующий как безудержная налоговая гавань на острове Роатан в Гондурасе. Проспера привлекла более 100 миллионов долларов инвестиций от технолибертарианцев вроде Питера Тиля, Адама Дрейпера и Марка Андриссена.
Хотя Проспера изначально подавалась как частный город-компания с низкими налогами и крайне мягким регулированием, эксперимент стремительно катится к провалу после ареста бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в США. Именно Эрнандес и его режим обеспечили Проспере уникальный юридический статус, но его преемница, Сиомара Кастро, сделала изгнание проекта одной из центральных тем своей политической программы.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
