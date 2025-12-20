Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
От праздничного атрибута к экспортному хиту: как тыква стала аграрным бизнесом
Тыква давно стала символом Хэллоуина и Дня благодарения, но сегодня она превратилась в серьезный аграрный товар, формирующий экспортные доходы целого ряда стран.
Данные World’s Top Exports показали, что Испания и Мексика доминируют на мировом рынке тыквы, обеспечивая вместе более 64% мирового экспорта.
Рост международного спроса — от круглогодичного кулинарного использования до здорового питания и переработанных продуктов из тыквы — делает эту отрасль все более значимой для фермеров и экспортеров в Европе, Северной Америке, Африке и Океании.
Согласно рейтингу экспортеров за прошлый год, Испания занимает первое место в мире с долей 32,8% и экспортной выручкой около 574 миллионов долларов. Мексика следует практически вплотную — 32% и 559 миллионов долларов.
Высокая доля рынка обеих стран объясняется развитой аграрной инфраструктурой, ориентацией на экспорт и удобным доступом к ключевым мировым рынкам.
В десятку крупнейших экспортеров также входят:
- Нидерланды — 4,2% (73 миллион долларов);
- Турция — 4,1% (71 миллион долларов);
- США — 3,7% (64 миллиона долларов);
- Италия — 3,1% (55 миллионов долларов);
- Марокко — 2,6% (46 миллионов долларов);
- Франция — 2,5% (43 миллиона долларов);
- Новая Зеландия — 2% (35 миллионов долларов);
- Португалия — 1,6% (29 миллионов долларов).
На фоне конфликтов, нарушающих торговые маршруты страны стремятся диверсифицировать аграрные поставки. Тыква, неприхотливая и широко выращиваемая культура, хорошо вписывается в стратегию стабильного импорта.
Сегодня тыква — гораздо больше, чем сезонный продукт. Супы, выпечка, популярный по всему миру вкус «пампкин спайс» — все это стимулирует спрос на переработанную тыкву и поддерживает потребление круглый год.
