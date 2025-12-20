Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От праздничного атрибута к экспортному хиту: как тыква стала аграрным бизнесом

Тыква давно стала символом Хэллоуина и Дня благодарения, но сегодня она превратилась в серьезный аграрный товар, формирующий экспортные доходы целого ряда стран.

Лидеры мирового экспорта тыквы / © World Visualized

Данные World’s Top Exports показали, что Испания и Мексика доминируют на мировом рынке тыквы, обеспечивая вместе более 64% мирового экспорта.

Рост международного спроса — от круглогодичного кулинарного использования до здорового питания и переработанных продуктов из тыквы — делает эту отрасль все более значимой для фермеров и экспортеров в Европе, Северной Америке, Африке и Океании.

Согласно рейтингу экспортеров за прошлый год, Испания занимает первое место в мире с долей 32,8% и экспортной выручкой около 574 миллионов долларов. Мексика следует практически вплотную — 32% и 559 миллионов долларов.

Высокая доля рынка обеих стран объясняется развитой аграрной инфраструктурой, ориентацией на экспорт и удобным доступом к ключевым мировым рынкам.

В десятку крупнейших экспортеров также входят:

Нидерланды — 4,2% (73 миллион долларов);

Турция — 4,1% (71 миллион долларов);

США — 3,7% (64 миллиона долларов);

Италия — 3,1% (55 миллионов долларов);

Марокко — 2,6% (46 миллионов долларов);

Франция — 2,5% (43 миллиона долларов);

Новая Зеландия — 2% (35 миллионов долларов);

Португалия — 1,6% (29 миллионов долларов).

На фоне конфликтов, нарушающих торговые маршруты страны стремятся диверсифицировать аграрные поставки. Тыква, неприхотливая и широко выращиваемая культура, хорошо вписывается в стратегию стабильного импорта.

Сегодня тыква — гораздо больше, чем сезонный продукт. Супы, выпечка, популярный по всему миру вкус «пампкин спайс» — все это стимулирует спрос на переработанную тыкву и поддерживает потребление круглый год.