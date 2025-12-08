Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта мирового населения к 2100 году
К концу нынешнего столетия демографический облик планеты будет радикально отличаться от того, что мы видим сегодня.
Прогнозы Департамента народонаселения ООН показали, что рост населения будет сосредоточен главным образом в Африке и некоторых регионах Азии, тогда как в Европе, Америке и Океании ожидаются замедление или долговременное сокращение.
Эти сдвиги в корне изменят экономику, миграционные потоки и геополитический баланс сил в ближайшие десятилетия.
Согласно последним оценкам, к 2100 году население Африки достигнет 3,8 миллиарда человек — более чем утроившись по сравнению с сегодняшним числом. Азия, где сейчас проживает почти 60% мирового населения, сократится до примерно 4,6 миллиарда.
Тем временем Европа, по прогнозам, уменьшится до 592 миллионов человек, а Латинская Америка — до 380 миллионов, что отражает старение населения и устойчиво низкую рождаемость. Численность населения Северной Америки вырастет умеренно — до 710 миллионов, главным образом благодаря миграции, тогда как население Океании достигнет 73 миллионов.
Эти цифры появляются в период, когда многие государства уже сталкиваются с серьезными демографическими вызовами. В 2025 году такие страны, как Япония и Италия, вынуждены приспосабливаться к сокращению рабочей силы и росту коэффициента иждивенчества, что заставляет правительства пересматривать трудовую политику, правила иммиграции и системы социального обеспечения.
ООН неоднократно предупреждала, что демографический дисбаланс становится ключевой глобальной проблемой, которая будет влиять на экономический рост, потребление энергии и даже климатические стратегии.
Ожидаемый демографический взлет Африки объясняется как ее молодой возрастной структурой, так и улучшением показателей здоровья. Сегодня медианный возраст на континенте около 19 лет — против 42 лет в Европе.
При грамотном управлении этот рост может стать мощным экономическим двигателем, подобно демографическому подъему, который способствовал стремительному развитию Китая в конце XX века. Но ООН предупреждает: без серьезных инвестиций в образование, инфраструктуру и создание рабочих мест столь быстрый рост может усилить социальное неравенство и перегрузить государственные услуги.
Прогнозируемое снижение численности населения Азии отражает иную проблему. В Китае сокращение населения уже началось, а Индия, по оценкам, стабилизируется к середине века, прежде чем также перейдет к снижению.
Падение уровня рождаемости — распространенная для большинства азиатских стран тенденция — вызывает опасения относительно будущей экономической продуктивности. Ряд азиатских правительств предлагает финансовые стимулы для увеличения рождаемости, однако первые результаты остаются скромными.
Тем временем Европа и часть Латинской Америки, вероятно, столкнутся с самыми стремительными демографическими сокращениями в мире. Эти регионы уже переживают закрытие школ, нехватку рабочей силы и растущую зависимость от миграции для поддержания экономик.
Северная Америка выделяется относительной демографической стабильностью, в значительной степени благодаря миграции. Соединенные Штаты, в частности, продолжают полагаться на приток мигрантов для расширения рабочей силы — несмотря на политические дискуссии о контроле границ. Действующее экономическое законодательство США и предвыборные дебаты подчеркивают, что миграция остается ключевым фактором долгосрочного роста населения страны.
Океания, хотя и мала по численности, продолжит расти, но столкнется с особыми вызовами, связанными с изменением климата. Повышение уровня моря угрожает ряду тихоокеанских островных государств, что уже сейчас вызывает обсуждения о возможном переселении и создании миграционных коридоров задолго до конца века.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Щелочеустойчивые бактерии могут укрепить защиту ядерных отходов под землей. Продукты их жизнедеятельности способны залечивать трещины в цементе.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
