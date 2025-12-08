Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта мирового населения к 2100 году

К концу нынешнего столетия демографический облик планеты будет радикально отличаться от того, что мы видим сегодня.

Карта мирового населения к 2100 году / © World Visualized

Прогнозы Департамента народонаселения ООН показали, что рост населения будет сосредоточен главным образом в Африке и некоторых регионах Азии, тогда как в Европе, Америке и Океании ожидаются замедление или долговременное сокращение.

Эти сдвиги в корне изменят экономику, миграционные потоки и геополитический баланс сил в ближайшие десятилетия.

Согласно последним оценкам, к 2100 году население Африки достигнет 3,8 миллиарда человек — более чем утроившись по сравнению с сегодняшним числом. Азия, где сейчас проживает почти 60% мирового населения, сократится до примерно 4,6 миллиарда.

Тем временем Европа, по прогнозам, уменьшится до 592 миллионов человек, а Латинская Америка — до 380 миллионов, что отражает старение населения и устойчиво низкую рождаемость. Численность населения Северной Америки вырастет умеренно — до 710 миллионов, главным образом благодаря миграции, тогда как население Океании достигнет 73 миллионов.

Эти цифры появляются в период, когда многие государства уже сталкиваются с серьезными демографическими вызовами. В 2025 году такие страны, как Япония и Италия, вынуждены приспосабливаться к сокращению рабочей силы и росту коэффициента иждивенчества, что заставляет правительства пересматривать трудовую политику, правила иммиграции и системы социального обеспечения.

ООН неоднократно предупреждала, что демографический дисбаланс становится ключевой глобальной проблемой, которая будет влиять на экономический рост, потребление энергии и даже климатические стратегии.

Ожидаемый демографический взлет Африки объясняется как ее молодой возрастной структурой, так и улучшением показателей здоровья. Сегодня медианный возраст на континенте около 19 лет — против 42 лет в Европе.

При грамотном управлении этот рост может стать мощным экономическим двигателем, подобно демографическому подъему, который способствовал стремительному развитию Китая в конце XX века. Но ООН предупреждает: без серьезных инвестиций в образование, инфраструктуру и создание рабочих мест столь быстрый рост может усилить социальное неравенство и перегрузить государственные услуги.

Прогнозируемое снижение численности населения Азии отражает иную проблему. В Китае сокращение населения уже началось, а Индия, по оценкам, стабилизируется к середине века, прежде чем также перейдет к снижению.

Падение уровня рождаемости — распространенная для большинства азиатских стран тенденция — вызывает опасения относительно будущей экономической продуктивности. Ряд азиатских правительств предлагает финансовые стимулы для увеличения рождаемости, однако первые результаты остаются скромными.

Тем временем Европа и часть Латинской Америки, вероятно, столкнутся с самыми стремительными демографическими сокращениями в мире. Эти регионы уже переживают закрытие школ, нехватку рабочей силы и растущую зависимость от миграции для поддержания экономик.

Северная Америка выделяется относительной демографической стабильностью, в значительной степени благодаря миграции. Соединенные Штаты, в частности, продолжают полагаться на приток мигрантов для расширения рабочей силы — несмотря на политические дискуссии о контроле границ. Действующее экономическое законодательство США и предвыборные дебаты подчеркивают, что миграция остается ключевым фактором долгосрочного роста населения страны.

Океания, хотя и мала по численности, продолжит расти, но столкнется с особыми вызовами, связанными с изменением климата. Повышение уровня моря угрожает ряду тихоокеанских островных государств, что уже сейчас вызывает обсуждения о возможном переселении и создании миграционных коридоров задолго до конца века.