Кандидат на должность главы NASA назвал возвращение на Луну задачей срочной важности
Астронавт Джаред Айзекман 3 декабря вновь предстал перед Конгрессом США — на этот раз для второго слушания по утверждению его кандидатуры на пост администратора NASA.
В ходе слушаний не прозвучало ничего, что могло бы сорвать его назначение. Айзекман подтвердил приверженность лунной программе «Артемида» и защитил свой проект преобразования NASA — «Проект Афина», который предусматривает анализ того, как агентству следует адаптироваться к новой космической эпохе.
Во время выступления Айзекман подчеркнул, что NASA сталкивается с нарастающей угрозой со стороны Китая, который стремится занять лидирующее положение в пилотируемой космонавтике.
«Мы участвуем в великом соперничестве с противником, который имеет волю и средства бросить вызов американской исключительности в разных областях, включая космос. Сейчас не время для промедления — нужно действовать. Если мы отстанем, если допустим ошибку, мы можем никогда не наверстать упущенное, и последствия изменят баланс сил на Земле» , — сказал Айзекман.
Айзекман уже выступал перед этим сенатским комитетом восемь месяцев назад, когда его впервые выдвинул президент Трамп. Тогда слушание прошло успешно, и он был в нескольких днях от утверждения большинством в две трети Сената — однако президент снял его кандидатуру по политическим причинам. Но это было лишь временной паузой: летом и осенью сторонники Айзекмана продолжали добиваться его возвращения в процесс. В итоге Трамп повторно выдвинул его в начале ноября.
«Проект Афина» представляет собой программу преобразований NASA, направленную на возвращение агентства к лидерству в освоении космоса, стимулированию космической экономики и усилению научной мощи. Айзекман предлагает максимально опираться на коммерческую космическую индустрию, чтобы эффективнее использовать бюджет и сохранять преимущество перед международными конкурентами.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
