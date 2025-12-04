Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кандидат на должность главы NASA назвал возвращение на Луну задачей срочной важности

Астронавт Джаред Айзекман 3 декабря вновь предстал перед Конгрессом США — на этот раз для второго слушания по утверждению его кандидатуры на пост администратора NASA.

Джаред Айзекман выступает перед Конгрессом США / © Getty Images

В ходе слушаний не прозвучало ничего, что могло бы сорвать его назначение. Айзекман подтвердил приверженность лунной программе «Артемида» и защитил свой проект преобразования NASA — «Проект Афина», который предусматривает анализ того, как агентству следует адаптироваться к новой космической эпохе.

Во время выступления Айзекман подчеркнул, что NASA сталкивается с нарастающей угрозой со стороны Китая, который стремится занять лидирующее положение в пилотируемой космонавтике.

«Мы участвуем в великом соперничестве с противником, который имеет волю и средства бросить вызов американской исключительности в разных областях, включая космос. Сейчас не время для промедления — нужно действовать. Если мы отстанем, если допустим ошибку, мы можем никогда не наверстать упущенное, и последствия изменят баланс сил на Земле» , — сказал Айзекман.

Айзекман уже выступал перед этим сенатским комитетом восемь месяцев назад, когда его впервые выдвинул президент Трамп. Тогда слушание прошло успешно, и он был в нескольких днях от утверждения большинством в две трети Сената — однако президент снял его кандидатуру по политическим причинам. Но это было лишь временной паузой: летом и осенью сторонники Айзекмана продолжали добиваться его возвращения в процесс. В итоге Трамп повторно выдвинул его в начале ноября.

«Проект Афина» представляет собой программу преобразований NASA, направленную на возвращение агентства к лидерству в освоении космоса, стимулированию космической экономики и усилению научной мощи. Айзекман предлагает максимально опираться на коммерческую космическую индустрию, чтобы эффективнее использовать бюджет и сохранять преимущество перед международными конкурентами.