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Ракета на метане впервые в истории вывела полезную нагрузку на орбиту

Частная китайская компания Landspace вывела полезную нагрузку — три спутника — на орбиту с помощью своей метановой ракеты «Чжуцюэ-2» (Zhuque-2).

Запуск ракеты на метане «Чжуцюэ-2» / © Landspace

Ракета-носитель «Чжуцюэ-2», в которой метан играет роль горючего, а жидкий кислород выступает окислителем, может выводить до шести тонн груза на низкую околоземную орбиту и до четырех тонн — на солнечно-синхронную.

© PointOrView

Первый запуск «Чжуцюэ-2» состоялся в декабре 2022 года, однако он завершился аварией. Во второй раз ракета отправилась космос в июле 2023-го и успешно достигла орбиты, но в тот раз запуск носил демонстрационный характер: на борту отсутствовала полезная нагрузка. Недавно, 8 декабря, «Чжуцюэ-2» успешно вывела на орбиту три спутника, став первой в истории ракетой на метане, которой это удалось.

В последние годы множество аэрокосмических компаний занимались созданием ракет с метаном в качестве топлива. Среди них — SpaceX, ULA, Blue Origin и ряд других. Китайская Landspace опередила конкурентов.