Когда женщины получили право голосовать на выборах в Европе

В современной Европе возможность проголосовать на выборах есть практически у каждого совершеннолетнего, дееспособного гражданина страны, однако так было не всегда. На инфографике показано, в каком году европейские женщины получили возможность голосовать на выборах.

Карта: когда женщина получили право голоса в Европе / © Reddit

До XIX века женщины практически не могли участвовать в выборах. Хотя некоторые страны это право предоставляли, оно ограничивалось имущественным цензом или социальным статусом. Повсеместное избирательное право европейки получили только в XX веке.

Первой страной, позволившей женщинам голосовать на выборах, стала Финляндия. Это произошло в 1906 году. Следом женщины получили право голоса в Норвегии, Дании и Исландии.

Существует мнение, что российские женщины получили право голоса «просто так». Однако в декларации Временного правительства от марта 1917 года право женщин на возможность участвовать в выборах не указывалось отдельно. Там упоминалась «отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений».

Российская лига равноправия женщин тогда направила резолюцию Временному правительству, в которой выразила обеспокоенность, что возможность женщин голосовать в документе власти не упомянули. Министр-председатель князь Георгий Львов отказался вносить изменения в готовый документ. 19 марта 1917 года женщины провели масштабную манифестацию. Вскоре правительство ответило, что всеобщее право распространяется и на женщин.

Последней страной Европы, где женщины получили избирательное право, стал Лихтенштейн — только в 1984 году. Их соседка Швейцария позволила женщинам голосовать на федеральном уровне в 1971 году. Однако тогда оставались кантоны, ограничивающие это право. Кантон Аппенцелль-Внутренний сопротивлялся до 1990 года. Только в 1991 году местные женщины впервые проголосовали на Народном Сходе. Поспособствовало этому решение Федерального суда.