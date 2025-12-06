  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 декабря, 17:06
Рейтинг: +119
Посты: 354

Когда женщины получили право голосовать на выборах в Европе

В современной Европе возможность проголосовать на выборах есть практически у каждого совершеннолетнего, дееспособного гражданина страны, однако так было не всегда. На инфографике показано, в каком году европейские женщины получили возможность голосовать на выборах.

Сообщество
# Выборы
# голосование
# Европа
# женщины
# история
# карты
# общество
Карта: когда женщина получили право голоса в Европе / © Reddit
Карта: когда женщина получили право голоса в Европе / © Reddit

До XIX века женщины практически не могли участвовать в выборах. Хотя некоторые страны это право предоставляли, оно ограничивалось имущественным цензом или социальным статусом. Повсеместное избирательное право европейки получили только в XX веке. 

Первой страной, позволившей женщинам голосовать на выборах, стала Финляндия. Это произошло в 1906 году. Следом женщины получили право голоса в Норвегии, Дании и Исландии. 

Существует мнение, что российские женщины получили право голоса «просто так». Однако в декларации Временного правительства от марта 1917 года право женщин на возможность участвовать в выборах не указывалось отдельно. Там упоминалась «отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений». 

Российская лига равноправия женщин тогда направила резолюцию Временному правительству, в которой выразила обеспокоенность, что возможность женщин голосовать в документе власти не упомянули. Министр-председатель князь Георгий Львов отказался вносить изменения в готовый документ. 19 марта 1917 года женщины провели масштабную манифестацию. Вскоре правительство ответило, что всеобщее право распространяется и на женщин.

Последней страной Европы, где женщины получили избирательное право, стал Лихтенштейн — только в 1984 году. Их соседка Швейцария позволила женщинам голосовать на федеральном уровне в 1971 году. Однако тогда оставались кантоны, ограничивающие это право. Кантон Аппенцелль-Внутренний сопротивлялся до 1990 года. Только в 1991 году местные женщины впервые проголосовали на Народном Сходе. Поспособствовало этому решение Федерального суда.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Пернатые истории Шпицбергена
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Экранопланы Ростислава Алексеева
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Дек
500
Динозавры неба. Эпоха гигантских дирижаблей в фотографиях
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Как сохранить здоровье в межпланетном космическом полете
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Женский мозг, мужской мозг: думаем ли мы по-разному
ВДНХ
Москва
Экскурсия
07 Дек
Бесплатно
В гости к крылатым машинам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
700
Мифы о маммографии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
08 Дек
Бесплатно
Путешествие в прошлое Китая: тайны истории и загадки иероглифов
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
5 декабря, 11:32
Максим Абдулаев

Тетрациклин заставил кишечные бактерии вырабатывать вещества для манипуляций иммунитетом

Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.

Медицина
# антибиотики
# иммунная система
# кишечная микробиота
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
Выбор редакции
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

    6 декабря, 17:02

  2. Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

    5 декабря, 19:51

  3. Физики разработали новый подход расчета обменных взаимодействий в магнитных материалах

    5 декабря, 16:56

  4. Гидравлическая мощь: как работает тяговая машина комплекса uST

    5 декабря, 14:49
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Иван Колупаев
28 минут назад
SecDep, это вам так кажется в вашем параллельном мире. А здесь статья очень даже вышла. Забавно, что вам подобные начинают орать, что сайт пропитался

ESA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Foxtrot Uniform
37 минут назад
Иван, смешно еще то, что автор статьи смело вписывает в стоимость, например, F-22, все НИОКР, а как насчет НИОКР на Ту-160?! (учитывая, что серия вышла

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Dmitr Sha
1 час назад
Илья, истинно плюрипотентные клетки (как у эмбриона) существуют только на самой ранней стадии развития человека, примерно до 7-14 дней после

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

XX_RAViX_XX YT
2 часа назад
На шару

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

SecDep
3 часа назад
Научный сайт забыл упомянуть об аварии на Байконуре, в результате которой РФ утратила возможность запускать пилотируемые аппараты.

ESA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Юрий Бекетов
3 часа назад
Кислотность, наверное, всё-таки выросла, а вот pH снизилось.

Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе

Дмитрий Перстнёв
4 часа назад
Мне показалось или я увидел Уилл Смитта ?)

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Edil Edil
4 часа назад
"Ресурсы легко покроют любые затраты.. 7500 тонн платины… 150 млрд долларов" ? - Смету в студию. Сейчас добыча 7500 тонн платины, возможно, обойдется в 15

Все сокровища Вселенной

Иван Колупаев
4 часа назад
Foxtrot, если сравнивать по бомберам, то Ту-160 амерам не конкурент. А сравнение с истребителем вряд ли можно считать корректным. Ту-160 ($230-250 млн) подороже

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Чеширский Канал
4 часа назад
Интересная карта, реально буквально каждое строение есть, нашел не только дом в деревне, но даже гараж там же. У проекта есть отдельный сайт с

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Иван Колупаев
4 часа назад
Михаил, если рискнут ускорить бумажные процедуры, то 2-3 мес. срок оптимистичный, но возможный, 6 мес. достаточный, столько космонавты на мкс

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Vlad Parygin
5 часов назад
Foxtrot, потому что "Бля-два"!)

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Vlad Parygin
5 часов назад
Пачиму не раздали деньги беременным пенсионеграм?

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Ivan Petrovicjh
5 часов назад
Foxtrot, Всё равно не поймёшь, это не для средних умов!

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Foxtrot Uniform
5 часов назад
Забавно, почему в списке нет "Тьфу-стошестьдесят" ))

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Edil Edil
6 часов назад
Александра, Шива права - органическое земледелие однозначно лучше для здоровья... если финансы позволяют, как в Калифорнии. Но если не позволяют, то

Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта

Юрий Багов
6 часов назад
Космический лифт можно делать из них?

Паучий шелк больше не считается самым крепким натуральным волокном. Мешочные черви обошли их

Антон Антонов
6 часов назад
Дамир, а вот теперь давайт н вспомним фильм фантома если твой возраст сможет это сделать. Там Фантомас говорил в машине по телевизору и все

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Михаил Гаврилов
7 часов назад
Александр, обычная железяка. Гидравлика тоже не по 2 нм процессам изготавливается. Основная проблема заключается в бюрократии. С бумагами возни

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Алексей Семёнов
7 часов назад
Eset, Вы задайтесь вопросом почему на Венере нет водорода? Он не соединился с кислородом а углерод соединился. Получается там изначально дефицит

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно