Леса Африки сейчас выделяют больше CO₂, чем поглощают
Лесозаготовки и добыча полезных ископаемых уничтожают участки тропических лесов Конго. В итоге в 2010-2017 годах африканские леса превратились из поглотителя углерода в источник углекислого газа. Вероятно, теперь приблизиться к нулевым выбросам в мире станет сложнее.
Группа ученых из Великобритании выяснила, что африканские леса в последние годы выбрасывают больше углекислого газа, чем поглощают. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Африканские леса и кустарники раньше были одними из крупнейших в мире поглотителей углекислого газа. На их долю приходилось около 20 процентов всего CO₂, поглощаемого растениями. Львиную долю брал на себя тропический лес Конго. Он поглощал около 600 миллионов тонн CO₂ в год. Однако в последние годы этот показатель снизился из-за уничтожения тропических лесов для лесозаготовок и добычи полезных ископаемых.
Африканские леса набирали биомассу с 2007 по 2010 год. Однако исследование показало, что с 2011 по 2017 год леса потеряли около 106 миллионов тонн биомассы, что эквивалентно примерно 200 миллионам тонн выбросов CO₂ в год.
Ученые оценили количество биомассы с помощью спутниковых измерений цвета и влажности лесного полога, а также его высоты в определенных точках. Эти данные они сравнили с наземными измерениями, хотя в Африке таких данных мало.
Хайко Бальцтер (Heiko Balzter) из Университета Лестера (University of Leicester) в Великобритании пояснил, что тропические леса — один из способов смягчения последствий изменения климата. И теперь, вероятно, придется еще сильнее сократить выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, чтобы достичь почти нулевых выбросов.
Однако Саймон Льюис (Simon Lewis) из Университетского колледжа Лондона (University College London) отметил, что спутниковые данные не позволяют определить, какие именно деревья растут в лесу. Эти данные не позволяют в полной мере оценить, сколько углерода поглощают леса с высокой биомассой. Также спутники не способны точно измерить, сколько выделяется углерода из-за вырубки лесов.
Исследование также не учитывало торфяники, расположенные под частью лесов Конго. Они ежегодно поглощают небольшое количество углекислого газа и содержат около 30 миллиардов тонн древнего углерода.
Бальцтер отметил, что леса в Демократической Республике Конго действительно стали вырубать чаще, чем в 2000-х годах. Но он не уверен, что этого достаточно, чтобы изменить общий углеродный баланс континента.
