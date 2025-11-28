  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 ноября, 10:50
Дарья Губина
3

Почему у Венеры нет плит? Первая классификация тектонических режимов помогла объяснить разницу между планетами Солнечной системы

❋ 6.3

С помощью статистического анализа результатов моделирования ученые выявили шесть тектонических режимов, из которых только пять были описаны ранее. При этом предложенный исследователями новый режим объясняет тектонику на молодой Земле и современной Венере.

Астрономия
# Венера
# Земля
# земная кора
# космос
# обитаемые планеты
# тектоника плит
# эволюция планет
Вид на Венеру
Вид на Венеру, собранный из множества снимков поверхности, сделанных межпланетной станцией Магеллан и аппаратом Пионер-Венера-1. Снимки окрашены по цветным фотографиям, сделанным аппаратами Венера-13 и Венера-14 / © NASA/JPL-Caltech

Планеты земного типа — Меркурий, Венера, Земля и Марс — похожи друг на друга по составу и строению, но различаются поведением коры. Процессы, протекающие в этой твердой оболочке, заметно влияют на эволюцию недр планеты, геологическую активность, изменения магнитного поля и состав атмосферы. Следовательно, они влияют и на обитаемость планеты.

В новом исследовании международная группа под руководством ученых из Департамента наук о Земле и планетах при Гонконгском университете (Китай) с помощью моделирования выявила шесть режимов тектоники: мобильная (как у Земли), малоподвижная, эпизодическая, плутоническая-малоподвижная, застывшая (как у Марса), а также эпизодически-малоподвижная. Первые пять были описаны в науке ранее.

Ученые обнаружили эти режимы с помощью статистического анализа результатов многократного 2D-моделирования конвекции мантии и расслоения недр в планетах. Во всех случаях «планету» моделировали до возраста 10 миллиардов лет, пока режим ее тектоники не стал статистически устоявшимся. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

При мобильном режиме, как у Земли, кора (толщиной от 20 до 200 километров) разбита на литосферные плиты, которые достаточно быстро движутся. При застывшем режиме нет ни плит, ни движения, а толщина коры превышает 200 километров.

При эпизодическом режиме планета «переключается» между мобильным и застывшим состоянием. Периоды спокойствия могут длиться от сотен миллионов до нескольких миллиардов лет, а вот периоды движения и масштабного «перемалывания» плит — не более 300 миллионов лет.

Примеры шести режимов тектоники, описанных в новом исследовании. Верхний ряд: мобильная (как у Земли), застывшая (как у Марса), эпизодическая. Нижний ряд: малоподвижная, плутоническая-малоподвижная и эпизодически-малоподвижная / © Tianyang Lyu, Maxim D. Ballmer et al. Nature Communications (2025)

В малоподвижном режиме поверхность местами деформируется, однако особо не двигается. Мантия за счет конвекции пассивно «перерабатывает» снизу кору, но литосферные плиты не погружаются постепенно в недра, как на Земле. При плутонически-малоподвижном режиме периоды «застоя» сменяются периодами слабой мобильности. Примечательно, что в этом режиме плиты не «тонут» постепенно в мантии, а от них откалываются куски.

Новый, эпизодически-малоподвижный режим тоже состоит из двух фаз: мобильной и плутонически-малоподвижной. Мобильная стадия длится не более 500 миллионов лет и не по всей поверхности, а в некоторых регионах.

Пути эволюции тектонических режимов на планетах земного типа, от молодого горячего состояния (слева) к поздним холодным этапам после охлаждения (справа). Вероятный путь Земли отмечен на верхней схеме красными стрелками / © Tianyang Lyu, Maxim D. Ballmer et al. Nature Communications (2025)

Эпизодически-малоподвижный режим может объяснить различия в гипотезах о геологической эволюции нашей Земли, ведь в этом случае подвижность возникала несколько раз. Литосферные плиты начинали перемещаться и вновь замедлялись. С каждым циклом внешний слой становился все менее прочным, тектоническая активность нарастала, и режим сменился на современный мобильный.

Вероятно, сегодня Венера «живет» в таком эпизодически-малоподвижном режиме. Почему он не привел к мобильности? По предположениям авторов статьи, причина кроется в высокой внутренней температуре, из-за которой многие трещины, которые образуются в подвижной фазе, успевают «сплавиться». Прочность внешнего слоя не снижается, поэтому и тектоническая активность не нарастает.

«Наши модели тесно связывают конвекцию в мантии с активностью магмы. Это позволяет в рамках одной теоретической концепции изучать и долгую геологическую историю Земли, и современное состояние Венеры, что дает нам крайне важную теоретическую базу для поиска потенциально обитаемых аналогов Земли и суперземель за пределами Солнечной системы», — подытожил соавтор исследования Максим Балмер, специалист по геодинамике, доцент из Университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
246 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# Венера
# Земля
# земная кора
# космос
# обитаемые планеты
# тектоника плит
# эволюция планет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Что общего у автомагистралей с египетскими мумиями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Слова, строящие мосты
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
28 Ноя
750
Взаимодействие аллелей одного гена. Взаимодействие генов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Русские в Калифорнии и на Аляске
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
На пути к искусственной гравитации
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Ноя
1000
Следы забытых богов Древней Греции
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Ноя
1300
Черная дыра: от рождения до полного исчезновения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
29 Ноя
1000
Остеопатическая медицина: островок в океане иллюзий
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

История
# земледелие
# зерновые культуры
# письменность
# сельское хозяйство
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
26 ноября, 17:00
Курчатовский институт

Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод

Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.

Курчатовский институт
# бактерии
# биоуголь
# сточные воды
# фосфор
# цианобактерии
# экология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Почему у Венеры нет плит? Первая классификация тектонических режимов помогла объяснить разницу между планетами Солнечной системы

    28 ноября, 10:50

  2. Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

    28 ноября, 10:32

  3. Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

    28 ноября, 09:53

  4. Агрессия у собак оказалась генетически связана с человеческой депрессией

    28 ноября, 09:32
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Александр Французов
1 минута назад
Сергей, а говно за тобой кто будет убирать?

«Крестный отец» ИИ предрек полный крах общества

Александр Французов
6 минут назад
shk1pper, Да они до сих пор не могут обьяснить почему земля плоская)

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Борис Дэ
6 минут назад
Владимир, да ладно, так две копейки цена бы им и осталась. И то бы никто не дал.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Pavel
17 минут назад
Алекс, не рассуждайте. Ни в коем случае. Вы не всё знаете, партия и правительство всё за вас решат.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Олег Кальсин
19 минут назад
Dmitriy, бедняга. Тяжело тебе живется.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Олег Кальсин
20 минут назад
Уровень статьи - кто-то в США думает (хочет) чтоб у России не получилось (что-либо) и тешит этим свою американскую аудиторию.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Serjo Djachkowski
35 минут назад
Shelove517, вот правильно. Да здравствует глобальное потепление.

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Mountain
39 минут назад
В современном мире технологий надо постоянно о себе заявлять и напоминать неважно как и чем, важно быть постоянно навиду, как в шоубизнесе, иначе

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Сергей Иванов
52 минуты назад
Косоглазым и неграм будем в не возвратный долг давать .

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Вадим Третий
1 час назад
Это ручка сломаная

Опубликованы первые снимки, полученные марсианским аппаратом миссии ESCAPADE 

Igor Niko ov
2 часа назад
Владимир, сделайте скидку на удалённую работу ученых, удалённую именно от регионов виноделия) Ведь каждый народ обладает уникальными

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Олег Макиенко
2 часа назад
В Китае полтора миллиарда человек, и рабочих рук не хватает? Похоже на то что Поднебесная решила стать мировым гегемоном в мире, раз США немного

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Shelove517
2 часа назад
О*ко пусть себе "блокируют". Я в Москве Солнца не видел уже почти 2 месяца.

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Павел
2 часа назад
Сколько же времени потеряли корейцы на контракте с Хруничевым. Начали бы сразу разработку своей РН - запустили бы лет на 10 раньше.

Южная Корея запустила крупнейшую партию спутников в своей истории на собственной ракете

Алексей Соболев
2 часа назад
Dmitriy, да, выбрасывать деньги не будут, а вот распиливать ...

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Kostya Br
2 часа назад
Нурияхматович, они давно на своих двигателях летают;) только для некоторых старых ракет используют старые советские двигатели!

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

shk1pper
2 часа назад
Во заливают опять эти псевдоспециалисты, которые никак не могут объяснить даже храмы в Индии или пирамиды Египта , крича при этом, что было сделано

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Галым Наурызбаев
3 часа назад
Денис, братишка иногда не плохо хотябь иногда имет мозги и собственные взгляд на мир и вокруг происходяшее.не очень хорошо бежат за всеми незная

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Галым Наурызбаев
3 часа назад
Kuanyshbek, бізде ештеме жоқ,жаман"грязный"мұнайдан басқа.ауыздарыңды жауып отырыңдаршы.

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Галым Наурызбаев
3 часа назад
Улыкбек, нет братдело совсем в другом.пройзводит с нефти бензин это тоже самое что с браги гнат самогон.тут особого ума ненадо.были такие кто

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно