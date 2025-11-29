  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
29 ноября, 09:22
Восемь необычных зданий мира

Архитектура — не всегда прямые линии, стеклянные стены и практичные формы. Иногда архитекторы дают волю фантазии, и результат оказывается незабываемым. Следующие ниже восемь зданий выделяются потому, что они странные, смелые и их невозможно игнорировать.

# архитектура
# строительство
# технологии
Штаб-квартира Национального совета по развитию рыболовства в Индии / © Wikimedia Commons
Штаб-квартира Национального совета по развитию рыболовства в Индии / © Wikimedia Commons

1. Департамент рыболовства, Индия. 

Имея безошибочно узнаваемую форму гигантской серебристой рыбы, штаб-квартира Национального совета по развитию рыболовства в Хайдарабаде является одним из самых буквальных примеров миметической архитектуры в мире. Ее сверкающая металлическая «чешуя», круглые «глаза» и изогнутые «плавники» заставляют ее выглядеть так, будто она только что выплыла из гигантского аквариума.

Построенное в 2012 году, это здание регулярно попадает в мировые списки самой необычной архитектуры. Хотя внутри размещается совершенно обычное государственное учреждение, его экстерьер прославляет рыболовный сектор страны с помощью остроумного и прямолинейного символизма. В мире найдется не так уж много официальных зданий, которые выглядели бы столь же беззастенчиво эксцентрично.

Дома-НЛО в Саньчжи, Тайвань / © Wikimedia Commons
Дома-НЛО в Саньчжи, Тайвань / © Wikimedia Commons

2. Дома-НЛО в Саньчжи, Тайвань.

Дома-НЛО в Саньчжи представляли собой недолговечный курортный проект, состоявший из разноцветных модулей в форме капсул, которые выстроились вдоль северного побережья Тайваня, словно колония приземлившихся летающих тарелок. Строительство началось в 1978 году, но остановилось спустя несколько лет из-за финансовых и структурных проблем, оставив эти жутковатые футуристичные капсулы заброшенными на десятилетия.

Их необычные ретро-футуристичные изгибы и атмосфера города-призрака принесли им международную известность. Комплекс полностью снесли к 2010 году, но его изображения и ореол городской легенды продолжают жить как один из самых знаковых архитектурных курьезов Азии.

Гуанчжоу-Серкл, Китай / © Wikimedia Commons
Гуанчжоу-Серкл, Китай / © Wikimedia Commons

3. Гуанчжоу-Серкл, Китай.

Гуанчжоу-Серкл — 138-метровый круглый небоскреб, который возвышается на берегу Жемчужной реки, словно гигантский диск из нефрита. Спроектированный Джозефом ди Паскуале и завершенный в 2013 году, он своей символической формой отсылает к древней китайской космологии и торговому наследию Гуанчжоу. Бронзовый фасад и эффектный центральный проем визуально отличают его от любых соседних башен.

Башня Накагин, Япония / © Wikimedia Commons
Башня Накагин, Япония / © Wikimedia Commons

4. Башня Накагин, Япония.

Завершенная в 1972 году, Башня Накагин была одним из самых узнаваемых творений японского движения метаболизма. Ее крошечные сборные капсулы, каждая из которых представляла собой компактное жилое или рабочее пространство с фирменным круглым окном, были задуманы как сменные модули, подобно компонентам механизма.

Хотя капсулы так и не заменялись, как планировалось, башня стала культовой архитектурной иконой. В 2022 году здание разобрали, а многие капсулы сохранились музеями и коллекционерами.

Кривой домик, Польша / © Wikimedia Commons
Кривой домик, Польша / © Wikimedia Commons

5. Кривой домик, Польша.

Кривой домик выглядит как хижина из сказки, растаявшая на солнце. Построенный в 2004 году, он с его искривленными стенами, волнистой линией крыши и мультяшными пропорциями вдохновлен рисунками польского иллюстратора Яна Марчина Шанцера.

Несмотря на игривый внешний вид, это вполне обычное коммерческое здание в торговом районе Сопота. Благодаря своему фасаду-оптической иллюзии, который искажает реальность, здание кажется порождением лихорадочного сна. 

Слюйсхейс (Sluishuis), Нидерланды / © Wikimedia Commons
Слюйсхейс (Sluishuis), Нидерланды / © Wikimedia Commons

6. Слюйсхейс (Sluishuis), Нидерланды.

Жилой комплекс Слюйсхейс эффектно возвышается над водой озера Эй в Амстердаме, создавая впечатление, что он парит. Его характерная черта — гигантская выемка, пропускающая лодки внутрь, — создает эффект массивного блока, из которого вырезали часть.

Ступенчатые террасы, отражающая алюминиевая облицовка и пешеходные дорожки, интегрированные в воду, делают его визуально динамичным с любого ракурса. Слюйсхейс выделяется сочетанием устойчивого развития и скульптурной формы. Это отчасти здание, отчасти ворота, отчасти живая скульптура на набережной.

Батумская башня, Грузия / © Wikimedia Commons
Батумская башня, Грузия / © Wikimedia Commons

7. Батумская башня, Грузия.

Башня Батумского технологического университета сразу привлекает внимание благодаря огромному элементу, похожему на колесо обозрения, встроенному высоко в ее фасад. Подобное редко можно увидеть на небоскребах где бы то ни было в мире. Построенная в 2012 году, башня сочетает в себе острые белые формы с золотыми акцентами, что придает ей почти театральный силуэт на фоне Черного моря.

Мемориал Илинден, Северная Македония / © Wikimedia Commons
Мемориал Илинден, Северная Македония / © Wikimedia Commons

8. Мемориал Илинден, Северная Македония.

Мемориал Илинден, завершенный в 1974 году, — это поразительное белое бетонное сооружение, похожее отчасти на космический корабль, отчасти на скульптуру. Весь мемориальный комплекс Илинден официально открыт 2 августа 1974 года к 30-й годовщине второй сессии Антифашистского собрания народного освобождения Македонии и 71-й годовщины восстания в Илинден против Османской империи.

