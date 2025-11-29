Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Восемь необычных зданий мира
Архитектура — не всегда прямые линии, стеклянные стены и практичные формы. Иногда архитекторы дают волю фантазии, и результат оказывается незабываемым. Следующие ниже восемь зданий выделяются потому, что они странные, смелые и их невозможно игнорировать.
1. Департамент рыболовства, Индия.
Имея безошибочно узнаваемую форму гигантской серебристой рыбы, штаб-квартира Национального совета по развитию рыболовства в Хайдарабаде является одним из самых буквальных примеров миметической архитектуры в мире. Ее сверкающая металлическая «чешуя», круглые «глаза» и изогнутые «плавники» заставляют ее выглядеть так, будто она только что выплыла из гигантского аквариума.
Построенное в 2012 году, это здание регулярно попадает в мировые списки самой необычной архитектуры. Хотя внутри размещается совершенно обычное государственное учреждение, его экстерьер прославляет рыболовный сектор страны с помощью остроумного и прямолинейного символизма. В мире найдется не так уж много официальных зданий, которые выглядели бы столь же беззастенчиво эксцентрично.
2. Дома-НЛО в Саньчжи, Тайвань.
Дома-НЛО в Саньчжи представляли собой недолговечный курортный проект, состоявший из разноцветных модулей в форме капсул, которые выстроились вдоль северного побережья Тайваня, словно колония приземлившихся летающих тарелок. Строительство началось в 1978 году, но остановилось спустя несколько лет из-за финансовых и структурных проблем, оставив эти жутковатые футуристичные капсулы заброшенными на десятилетия.
Их необычные ретро-футуристичные изгибы и атмосфера города-призрака принесли им международную известность. Комплекс полностью снесли к 2010 году, но его изображения и ореол городской легенды продолжают жить как один из самых знаковых архитектурных курьезов Азии.
3. Гуанчжоу-Серкл, Китай.
Гуанчжоу-Серкл — 138-метровый круглый небоскреб, который возвышается на берегу Жемчужной реки, словно гигантский диск из нефрита. Спроектированный Джозефом ди Паскуале и завершенный в 2013 году, он своей символической формой отсылает к древней китайской космологии и торговому наследию Гуанчжоу. Бронзовый фасад и эффектный центральный проем визуально отличают его от любых соседних башен.
4. Башня Накагин, Япония.
Завершенная в 1972 году, Башня Накагин была одним из самых узнаваемых творений японского движения метаболизма. Ее крошечные сборные капсулы, каждая из которых представляла собой компактное жилое или рабочее пространство с фирменным круглым окном, были задуманы как сменные модули, подобно компонентам механизма.
Хотя капсулы так и не заменялись, как планировалось, башня стала культовой архитектурной иконой. В 2022 году здание разобрали, а многие капсулы сохранились музеями и коллекционерами.
5. Кривой домик, Польша.
Кривой домик выглядит как хижина из сказки, растаявшая на солнце. Построенный в 2004 году, он с его искривленными стенами, волнистой линией крыши и мультяшными пропорциями вдохновлен рисунками польского иллюстратора Яна Марчина Шанцера.
Несмотря на игривый внешний вид, это вполне обычное коммерческое здание в торговом районе Сопота. Благодаря своему фасаду-оптической иллюзии, который искажает реальность, здание кажется порождением лихорадочного сна.
6. Слюйсхейс (Sluishuis), Нидерланды.
Жилой комплекс Слюйсхейс эффектно возвышается над водой озера Эй в Амстердаме, создавая впечатление, что он парит. Его характерная черта — гигантская выемка, пропускающая лодки внутрь, — создает эффект массивного блока, из которого вырезали часть.
Ступенчатые террасы, отражающая алюминиевая облицовка и пешеходные дорожки, интегрированные в воду, делают его визуально динамичным с любого ракурса. Слюйсхейс выделяется сочетанием устойчивого развития и скульптурной формы. Это отчасти здание, отчасти ворота, отчасти живая скульптура на набережной.
7. Батумская башня, Грузия.
Башня Батумского технологического университета сразу привлекает внимание благодаря огромному элементу, похожему на колесо обозрения, встроенному высоко в ее фасад. Подобное редко можно увидеть на небоскребах где бы то ни было в мире. Построенная в 2012 году, башня сочетает в себе острые белые формы с золотыми акцентами, что придает ей почти театральный силуэт на фоне Черного моря.
8. Мемориал Илинден, Северная Македония.
Мемориал Илинден, завершенный в 1974 году, — это поразительное белое бетонное сооружение, похожее отчасти на космический корабль, отчасти на скульптуру. Весь мемориальный комплекс Илинден официально открыт 2 августа 1974 года к 30-й годовщине второй сессии Антифашистского собрания народного освобождения Македонии и 71-й годовщины восстания в Илинден против Османской империи.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Стопы «расползутся», но «смартфонный мизинец» не передастся потомкам: как может измениться тело человека в будущем
Современный образ жизни может значительно трансформировать тело человека в течение его жизни: испортить осанку, нарушить метаболизм, изменить форму стоп и пальцев. Ученый Пермского Политеха рассказал, какие деформации скелета, ЖКТ, нервной системы могут произойти через десятки и сотни лет у будущих поколений и чем это опасно, как зумеры предотвратили мутацию «смартфонного мизинца» и какие рудименты исчезнут за ненадобностью, а какие нам жизненно необходимы.
Почему у Венеры нет плит? Первая классификация тектонических режимов помогла объяснить разницу между планетами Солнечной системы
С помощью статистического анализа результатов моделирования ученые выявили шесть тектонических режимов, из которых только пять были описаны ранее. При этом предложенный исследователями новый режим объясняет тектонику на молодой Земле и современной Венере.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Ноября, 2016
Человек и животное: найти десять различий
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
15 Октября, 2018
Борис Штерн: «Почему на Марсе нет хамов и дураков»
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии