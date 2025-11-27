Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA выбрало корабль для последних миссий к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало Northrop Grumman для доставки грузов на МКС в конце десятилетия — после того как на станции появится специальный корабль, предназначенный для управляемого свода станции с орбиты.

Космический корабль Cygnus / © NASA

Представители NASA сообщили, что без конкурса заключат контракт с компанией Northrop Grumman на два полета Cygnus — в 2028 и 2029 годах — в рамках действующей программы CRS-2. Цена контракта засекречена.

Причина проста: грузовой Dragon компании SpaceX стыкуется к тем же двум портам, что и пилотируемые корабли. Один из этих портов в конце десятилетия займет американский аппарат для сведения МКС с орбиты (USDV) и будет оставаться пристыкованным около года. Второй порт нужно держать свободным для коммерческих пилотируемых миссий. Значит, для грузовых Dragon мест не остается.

Корабль Cygnus в данном случае выигрывает: он не стыкуется, а «пришвартовывается» через манипулятор Canadarm2 к отдельному узлу. NASA прямо заявило, что Northrop Grumman — единственный поставщик CRS-2, который может работать через этот портовый узел, и потому единственный, кто сможет возить грузы после прибытия USDV.

Кроме того, Cygnus умеет сжигать мусор в атмосфере и может помогать корректировать орбиту станции — все это стало дополнительными аргументами в пользу безконкурсного выбора.

Параллельно Cygnus может получить контракт и от Европейского космического агентства (ESA), которое ищет коммерческую службу для доставки примерно пяти тонн полезной нагрузки на МКС к 2028 году, чтобы закрыть свою долю эксплуатационных расходов станции. Требования фактически совпадают с возможностями новой версии Cygnus XL, способной доставлять пять тонн.