SpaceX отправила к МКС крупнейший в истории корабль Northrop Grumman
В воскресенье вечером, 14 сентября, SpaceX вывела на орбиту новый грузовой корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman. Это дебютная миссия корабля к Международной космической станции (МКС).
Ракета-носитель Falcon 9 с Cygnus XL на борту стартовала с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Миссия получила обозначение NG-23 — это 23-й грузовой запуск Northrop Grumman для NASA. NG-23 стал первым полетом Cygnus с августа 2024 года, когда был запущен NG-21. Запуск NG-22 перенесли с января на июнь из-за проблем с авионикой, а затем отменили из-за повреждений корабля во время транспортировки.
NG-23 знаменует дебют Cygnus XL, более крупной и мощной версии корабля. Если прежняя версия доставляла около 3 855 килограммов полезной нагрузки, то Cygnus XL способен взять на борт 4 990 килограммов.
Среди грузов — материалы для производства полупроводниковых кристаллов в космосе, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, система ультрафиолетового облучения для предотвращения роста микробов в водных системах и материалы для фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака и других заболеваний.
Корабль Cygnus XL, названный Northrop Grumman «Уильям Маккул» в честь астронавта, погибшего в катастрофе шаттла «Колумбия» в 2003 году, прибудет к МКС в среду, 17 сентября. Он не состыкуется автономно, а будет захвачен роботизированным манипулятором Canadarm2. Cygnus останется прикрепленным к станции до марта 2026 года, после чего сгорит в атмосфере Земли.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Пикацизм — расстройство пищевого поведения, которое выражается в стремлении употребить что-то малосъедобное, например землю, глину, мыло и другие непригодные в пищу вещи. Порой встречаются еще более экзотичные и опасные для жизни пристрастия. С таким столкнулись психиатры из США: у молодой женщины развилась тяга к порошковому отбеливателю в дополнение к тому, что она страдала тяжелой анемией из-за дефицита витамина B12. Вероятной причиной симптомов медики назвали аутоиммунный сбой.
Обычно исследователям приходится искать компромисс между прочностью и пластичностью сплавов. При низких температурах сохранить пластичность особенно сложно, но ученые нашли способ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
