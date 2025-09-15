Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX отправила к МКС крупнейший в истории корабль Northrop Grumman

В воскресенье вечером, 14 сентября, SpaceX вывела на орбиту новый грузовой корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman. Это дебютная миссия корабля к Международной космической станции (МКС).

SpaceX отправила к МКС крупнейший в истории корабль Northrop Grumman / © SpaceX / NASA

Ракета-носитель Falcon 9 с Cygnus XL на борту стартовала с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия получила обозначение NG-23 — это 23-й грузовой запуск Northrop Grumman для NASA. NG-23 стал первым полетом Cygnus с августа 2024 года, когда был запущен NG-21. Запуск NG-22 перенесли с января на июнь из-за проблем с авионикой, а затем отменили из-за повреждений корабля во время транспортировки.

NG-23 знаменует дебют Cygnus XL, более крупной и мощной версии корабля. Если прежняя версия доставляла около 3 855 килограммов полезной нагрузки, то Cygnus XL способен взять на борт 4 990 килограммов.

Среди грузов — материалы для производства полупроводниковых кристаллов в космосе, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, система ультрафиолетового облучения для предотвращения роста микробов в водных системах и материалы для фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака и других заболеваний.

Корабль Cygnus XL, названный Northrop Grumman «Уильям Маккул» в честь астронавта, погибшего в катастрофе шаттла «Колумбия» в 2003 году, прибудет к МКС в среду, 17 сентября. Он не состыкуется автономно, а будет захвачен роботизированным манипулятором Canadarm2. Cygnus останется прикрепленным к станции до марта 2026 года, после чего сгорит в атмосфере Земли.