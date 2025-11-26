Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Канада возводит новый рекорд: строящийся небоскреб достиг исторической высоты

Новый жилой небоскреб установил рекорд для Канады, став самым высоким зданием страны — и при этом еще даже не достроен. Здание под названием Pinnacle SkyTower достигнет сверхвысокой отметки в 351,85 метра в Торонто после завершения строительства.

Небоскреб Pinnacle SkyTower / © Hariri Pontarini Architects

Проект небоскреба разработан бюро Hariri Pontarini Architects. Сейчас здание насчитывает 100 этажей и в итоге поднимется до 106. Его высота уже превзошла башню One Bloor West от Foster and Partners, которая удерживала титул «самого высокого здания Канады» всего несколько месяцев.

Разумеется, неподалеку возвышается легендарная телебашня CN Tower, но она классифицируется как сооружение, а не здание — поэтому в сравнении не учитывается. Для масштаба: новый небоскреб значительно выше любого здания в Западной Европе, а если бы он находился в США, то занимал бы весьма достойное 12-е место в официальном рейтинге самых высоких зданий страны.

Pinnacle SkyTower открывает виды на озеро Онтарио и панораму Торонто, включая знаменитую телебашню CN Tower. Здание отличается стройным, изящным силуэтом и аэродинамичной, сужающейся кверху формой с 12 гранями — такой дизайн помогает ему устойчиво выдерживать сильные ветры.

На 106 этажах разместятся 958 жилых апартаментов, а также новый отель Le Meridien Toronto Pinnacle. Балконы будут установлены до 88-го этажа, а панорамные окна «от пола до потолка» подарят впечатляющие виды на озеро Онтарио и городской горизонт.

По данным девелопера, проект будет завершен и начнет принимать жильцов в 2026 году.