Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Канада возводит новый рекорд: строящийся небоскреб достиг исторической высоты
Новый жилой небоскреб установил рекорд для Канады, став самым высоким зданием страны — и при этом еще даже не достроен. Здание под названием Pinnacle SkyTower достигнет сверхвысокой отметки в 351,85 метра в Торонто после завершения строительства.
Проект небоскреба разработан бюро Hariri Pontarini Architects. Сейчас здание насчитывает 100 этажей и в итоге поднимется до 106. Его высота уже превзошла башню One Bloor West от Foster and Partners, которая удерживала титул «самого высокого здания Канады» всего несколько месяцев.
Разумеется, неподалеку возвышается легендарная телебашня CN Tower, но она классифицируется как сооружение, а не здание — поэтому в сравнении не учитывается. Для масштаба: новый небоскреб значительно выше любого здания в Западной Европе, а если бы он находился в США, то занимал бы весьма достойное 12-е место в официальном рейтинге самых высоких зданий страны.
Pinnacle SkyTower открывает виды на озеро Онтарио и панораму Торонто, включая знаменитую телебашню CN Tower. Здание отличается стройным, изящным силуэтом и аэродинамичной, сужающейся кверху формой с 12 гранями — такой дизайн помогает ему устойчиво выдерживать сильные ветры.
На 106 этажах разместятся 958 жилых апартаментов, а также новый отель Le Meridien Toronto Pinnacle. Балконы будут установлены до 88-го этажа, а панорамные окна «от пола до потолка» подарят впечатляющие виды на озеро Онтарио и городской горизонт.
По данным девелопера, проект будет завершен и начнет принимать жильцов в 2026 году.
Исследователи из Великобритании и Танзании разработали метод автоматической классификации львиных вокализаций с помощью машинного обучения. Новый подход позволил не только уточнить структуру рева, выделив в нем ранее неизвестный элемент, но и повысить точность идентификации отдельных особей до 87%. Попутно выяснилось, что хищники из разных регионов Африки «разговаривают» по-разному.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
На протяжении жизни наши вкусовые привычки склонны меняться. Например, с наступлением холодов люди потребляют все больше калорийной, жирной и сладкой пищи. Ученые Пермского Политеха рассказали, в какой момент формируются наши пищевые предпочтения, в каких случаях вкусовые рецепторы могут пропасть полностью, откуда берутся ненависть к холодцу и любовь к конфетам в детстве и на какие нарушения организма указывает тяга к соленому, кислому, сладкому и умами.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Января, 2015
Несбывшиеся мировые прогнозы
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
20 Августа, 2014
Счастливы вместе
30 Сентября, 2022
Чем опасен прорыв газопровода на морском дне
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии