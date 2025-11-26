  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
26 ноября, 07:36
Рейтинг: +1083
Посты: 2469

Фотограф запечатлел редкую форму верхнеатмосферной молнии

На долю секунды ночное небо над северной Италией озарилось гигантским светящимся кольцом. И местный фотограф оказался в нужном месте в нужный час.

# атмосфера
# молнии
# фотографии
«Эльф» над предгорьями итальянских Альп / © Valter Binotto
«Эльф» над предгорьями итальянских Альп / © Valter Binotto

Вальтеру Бинотто (Valter Binotto) удалось заснять свечение над предгорьями итальянских Альп 17 ноября прямо из своего дома в маленьком городке Поссаньо. Странное красное кольцо на фото — это «эльф» (ELVES, Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources — «излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за импульса от электромагнитного источника»), редкая и невероятно быстро исчезающая форма высотных атмосферных разрядов, которую большинству людей не суждено увидеть никогда.

Согласно данным NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США), «эльфы» — это стремительно расширяющиеся вспышки в форме диска, которые могут достигать 480 километров в диаметре и длиться менее одной тысячной секунды. Они возникают высоко над грозовыми фронтами, когда мощный электромагнитный импульс устремляется вверх, в ионосферу — ту самую ионизированную область верхних слоев атмосферы Земли, где рождаются полярные сияния.

