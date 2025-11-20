Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Дубае открыли самый высокий в мире отель

В Дубае (ОАЭ) состоялось торжественное открытие небоскреба Ciel Dubai Marina, который получил статус самого высокого отеля в мире. Его высота составляет 377 метров.

Ciel Dubai Marina / © Dubai Media Office

Эта башня превзошла рекорд отеля Gevora на шоссе Шейха Зайда, ранее удерживавшего звание самого высокого, и пополнила коллекцию архитектурных доминант района Дубай-Марина — жилого и рекреационного квартала, построенного вокруг рукотворного канала.

© Dubai Media Office

Разработчиком проекта выступила компания The First Group, а авторами дизайна — международное архитектурно-инженерное бюро NORR Group. Строительство велось The First Group в сотрудничестве с подрядчиком China Railway 18th Bureau Group of Dubai.

Ciel Dubai Marina / © Dubai Media Office

В отеле Ciel Dubai Marina насчитывается 1004 номера и люкса, и из каждого открывается вид на знаменитый пальмообразный искусственный остров Пальма Джумейра и саму Марину.

Помимо общей высоты, Ciel Dubai Marina установила и другие рекорды. Бассейн Tattu Sky Pool, расположенный на 76-м этаже, объявлен самым высоким в мире — он отобрал этот титул у бассейна в Address Beach Resort, находящегося на отметке 294 метра. Бассейн спроектирован так, что вода стекает через один или несколько краев, создавая визуальный эффект слияния с горизонтом.

На 81-м этаже расположился лаунж Tattu Sky Lounge, претендующий на звание самого высокого клуба в мире и предлагающий захватывающие панорамы города.

Открытие Ciel Dubai Marina стало частью стратегии Дубая по расширению туристического сектора. В 2024 году город принял более 17 миллионов иностранных гостей, укрепив свои позиции в качестве мирового центра туризма для отдыха и деловых поездок.