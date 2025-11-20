  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
20 ноября, 10:13
Рейтинг: +722
Посты: 1764

В Дубае открыли самый высокий в мире отель

В Дубае (ОАЭ) состоялось торжественное открытие небоскреба Ciel Dubai Marina, который получил статус самого высокого отеля в мире. Его высота составляет 377 метров.

Сообщество
# небоскрёбы
# ОАЭ
# рекорды
# строительство
# технологии
Ciel Dubai Marina / © Dubai Media Office
Ciel Dubai Marina / © Dubai Media Office

Эта башня превзошла рекорд отеля Gevora на шоссе Шейха Зайда, ранее удерживавшего звание самого высокого, и пополнила коллекцию архитектурных доминант района Дубай-Марина — жилого и рекреационного квартала, построенного вокруг рукотворного канала.

© Dubai Media Office

Разработчиком проекта выступила компания The First Group, а авторами дизайна — международное архитектурно-инженерное бюро NORR Group. Строительство велось The First Group в сотрудничестве с подрядчиком China Railway 18th Bureau Group of Dubai. 

Ciel Dubai Marina / © Dubai Media Office
Ciel Dubai Marina / © Dubai Media Office

В отеле Ciel Dubai Marina насчитывается 1004 номера и люкса, и из каждого открывается вид на знаменитый пальмообразный искусственный остров Пальма Джумейра и саму Марину.

Помимо общей высоты, Ciel Dubai Marina установила и другие рекорды. Бассейн Tattu Sky Pool, расположенный на 76-м этаже, объявлен самым высоким в мире — он отобрал этот титул у бассейна в Address Beach Resort, находящегося на отметке 294 метра. Бассейн спроектирован так, что вода стекает через один или несколько краев, создавая визуальный эффект слияния с горизонтом.

На 81-м этаже расположился лаунж Tattu Sky Lounge, претендующий на звание самого высокого клуба в мире и предлагающий захватывающие панорамы города.

Открытие Ciel Dubai Marina стало частью стратегии Дубая по расширению туристического сектора. В 2024 году город принял более 17 миллионов иностранных гостей, укрепив свои позиции в качестве мирового центра туризма для отдыха и деловых поездок.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
3 минуты назад
-
0
+
Как говорится, если есть голова на плечах, деньги в кармане и желание, то можно создать всё, что угодно.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Энергия ветра и воздушные потоки: навигационные секреты
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Благополучие морских млекопитающих в неволе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Искусственный интеллект в медицине
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
20 Ноя
750
Что «фонит» вокруг нас?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

    20 ноября, 09:43

  2. Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

    20 ноября, 09:25

  3. Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

    20 ноября, 08:11

  4. Поцелуи могли возникнуть у предков человекообразных обезьян 21 миллион лет назад

    19 ноября, 19:37
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Варвара Павич
3 минуты назад
Олег, дело не в том, что люди едят мясо, в конкретном случае Уважаемый оленевод, а в том, что считать предметом съёмки, что показывать и как, это фото

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Сергей Механик
3 минуты назад
Как говорится, если есть голова на плечах, деньги в кармане и желание, то можно создать всё, что угодно.

В Дубае открыли самый высокий в мире отель

Сергей Механик
7 минут назад
Поведение валют в наше время непредсказуемо. Долгосрочные прогнозы бессмысленны.

Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

Александр Некрасов
15 минут назад
Где Церера? четверть её массы( 9,38 × 10^20 кг ) составляет водяной лед

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Евгений Слезин
25 минут назад
А где статистика по России? И не врите что с лесом всё хорошо, даже по железке уже один чепыжник везут.

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Александр Березин
37 минут назад
Александр, дело не в затратах средств. На советскую атомную бомбу средств тоже ушло много меньше, чем на американскую. Дело в выборе пути.

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Александр Березин
37 минут назад
Александр, "Многие ученые бежали из-за преследований, но оставшиеся были вовсе не мальчики и были не слабее убежавших (Гейзенберг, Йордан,

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

играем
40 минут назад
Андрей, то в Европе изменения в процентах, в России в десятках процентов

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Оразбай Уткельбаев
1 час назад
Ну а я, — на стороне тех, кто помнит, что технологии без эмпатии превращаются в инструмент, а не в партнёра. Тест Тьюринга — формальность прошлого

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Василий Скуфьин
1 час назад
Вывезти на "сортировку" в Африку. Кому воообще не наплевать чо с ними будет дальше? Главное, что в своем родном крае всё ок. И я даже не иронизирую.

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Александр Некрасов
2 часа назад
Александр, концепция ядерного проекта Одноусого была весьма неоднозначна. Это вообще не бомба. Ни наработки плутония ни знания критической массы

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Alexandr
2 часа назад
Слава китайским яйцам, наконец куплю человекаподобного робота - надоело самогонку самому гнать, пусть железный "конь" это делает, а я буду только

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Сергей Механик
2 часа назад
К сожалению, как показывает опыт, людей сложнее убедить отказываться от своих ошибочных убеждений.

Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

Оксана Павленко
2 часа назад
Как жалко животных,фото с леопардом просто крик души,пришел,значит нечего есть,и на помойках очень много выброшенных животных всегда ,которые не

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Александр Нафф
3 часа назад
Александр, давно известно, что не кадровый вопрос помешал Германии создать бомбу. Многие ученые бежали из-за преследований, но оставшиеся были

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Esentai Omarov
3 часа назад
Кошмар, китайцы заменяют людей роботами! А сами китайцы чем займутся?!

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Roman
3 часа назад
Судя по вашим клиентам Терминатор на подходе.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Павел Зарянов
3 часа назад
Vasily, с такой психологией вы никогда и никуда не полетите.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

ИСА А
3 часа назад
Александр, А мясо жрёш или сеной питается? Или камыш гризёш, 😁

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Павел Зарянов
3 часа назад
Petr, а какие марки самолётов туда летают?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно