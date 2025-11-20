Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опубликован первый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученный камерой орбитального зонда MRO

Вчера, 19 ноября, NASA обнародовало снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные целым флотом своих космических аппаратов — среди них телескоп «Джеймс Уэбб», орбитальный зонд MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), марсоход Perseverance и зонд Lucy, изучающий астероиды. В общей сложности 15 различных миссий агентства пристально следят за межзвездной гостьей, собирая о ней данные.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе камеры зонда MRO / © NASA

Правда, большая часть изображений кометы 3I/ATLAS уже появлялась ранее, за исключением снимка, сделанного камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, работающем на марсианской орбите. Этот снимок, несмотря на то что получен с расстояния около 31 миллиона километров от объекта, к сожалению, не содержит новых значимых деталей.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA

На конференции NASA, посвященной третьему в истории обнаруженному межзвездному объекту, ученые отметили, что комета 3I/ATLAS и вправду является кометой, а не инопланетным кораблем, как утверждают в интернете. Хотя специалисты подтверждают и не отрицают необычные спектральные и физические характеристики тела, а также наличие некоторых особенностей его движения, однако настаивают, что они все укладываются в постулат о том, что тело, родившееся вне Солнечной системы, имеет право быть непохожим на тела Солнечной системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA

«Она выглядит и ведет себя как комета, и все доказательства указывают на то, что это комета», — заявил на брифинге Амит Кшатрия, заместитель администратора NASA.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе аппарата Lucy / © NASA

Также в NASA отметили, что не обнаружили никаких доказательств, свидетельствующих о техногенной природе объекта.