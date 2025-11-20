Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Частная миссия по спасению космического телескопа NASA стартует в 2026 году
NASA объявило о выборе аризонской компании Katalyst Space Technologies для подъема орбиты обсерватории «Нила Герелса Свифта» (Neil Gehrels Swift). Запущенный в ноябре 2004 года, этот космический телескоп постепенно снижается, а теперь он достиг опасной высоты.
На днях стали известны детали запуска аппарата Katalyst: он отправится в космос на ракете «Пегас». Разработанная аэрокосмическим гигантом Northrop Grumman, эта ракета стартует прямо из-под крыла самолета-носителя L-1011 Stargazer на высоте около 12 000 метров. Стоимость самого телескопа «Свифт», созданного компанией Orbital Sciences (ныне поглощенной Northrop Grumman), составляет 500 миллионов долларов. Уже два десятилетия он работает на низкой околоземной орбите, изучая гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной со времен Большого взрыва.
Однако за эти годы орбита телескопа значительно снизилась: с первоначальных 600 километров до примерно 400 километров сегодня.
Если ничего не предпринять, к концу 2026 года «Свифт» может сгореть в атмосфере, а замены ему не предвидится. Поэтому NASA решило финансировать спасательную операцию, поручив ее частной компании, способной уложиться в сжатые сроки.
Победителем тендера стала Katalyst, которая и выбрала для миссии ракету «Пегас». Эта ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту около 454 килограммов полезной нагрузки. Ее первый полет состоялся в 1990 году, и на сегодняшний день она успешно выполнила 45 миссий. Последний раз ее запускали в июне 2021 года для вывода на орбиту спутника.
Миссия Katalyst будет использовать модификацию «Пегас XL» — более длинную и тяжелую версию ракеты. Условия контракта не разглашаются, но общий бюджет операции по спасению «Свифта», включая запуск, составляет 30 миллионов долларов. Старт намечен на июнь 2026 года, и этот срок практически не подлежит изменению, учитывая стремительное снижение телескопа.
После успешного захвата космической обсерватории с помощью трех роботизированных манипуляторов аппарат Katalyst, если все пойдет по плану, отбуксирует «Свифт» обратно на его первоначальную высоту около 600 километров.
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
