Частная миссия по спасению космического телескопа NASA стартует в 2026 году

NASA объявило о выборе аризонской компании Katalyst Space Technologies для подъема орбиты обсерватории «Нила Герелса Свифта» (Neil Gehrels Swift). Запущенный в ноябре 2004 года, этот космический телескоп постепенно снижается, а теперь он достиг опасной высоты.

Художественное изображение обсерватории «Нила Герелса Свифта» (Neil Gehrels Swift ) / © NASA

На днях стали известны детали запуска аппарата Katalyst: он отправится в космос на ракете «Пегас». Разработанная аэрокосмическим гигантом Northrop Grumman, эта ракета стартует прямо из-под крыла самолета-носителя L-1011 Stargazer на высоте около 12 000 метров. Стоимость самого телескопа «Свифт», созданного компанией Orbital Sciences (ныне поглощенной Northrop Grumman), составляет 500 миллионов долларов. Уже два десятилетия он работает на низкой околоземной орбите, изучая гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной со времен Большого взрыва.

Однако за эти годы орбита телескопа значительно снизилась: с первоначальных 600 километров до примерно 400 километров сегодня.

Если ничего не предпринять, к концу 2026 года «Свифт» может сгореть в атмосфере, а замены ему не предвидится. Поэтому NASA решило финансировать спасательную операцию, поручив ее частной компании, способной уложиться в сжатые сроки.

Победителем тендера стала Katalyst, которая и выбрала для миссии ракету «Пегас». Эта ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту около 454 килограммов полезной нагрузки. Ее первый полет состоялся в 1990 году, и на сегодняшний день она успешно выполнила 45 миссий. Последний раз ее запускали в июне 2021 года для вывода на орбиту спутника.

Миссия Katalyst будет использовать модификацию «Пегас XL» — более длинную и тяжелую версию ракеты. Условия контракта не разглашаются, но общий бюджет операции по спасению «Свифта», включая запуск, составляет 30 миллионов долларов. Старт намечен на июнь 2026 года, и этот срок практически не подлежит изменению, учитывая стремительное снижение телескопа.

После успешного захвата космической обсерватории с помощью трех роботизированных манипуляторов аппарат Katalyst, если все пойдет по плану, отбуксирует «Свифт» обратно на его первоначальную высоту около 600 километров.